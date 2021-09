Ezért állították le a Szentjános utca helyreállítását Székelyudvarhelyen

Újrakezdte a járdaszegélyek helyreállítását a kivitelező • Fotó: Beliczay László

Nem állították helyre megfelelően a szegélyköveket a Szentjános utcában végzett gázvezetékcserék során, ezért Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala leállíttatta a munkálatokat az elmúlt hétvégén – tudtuk meg Zörgő Noémitől, az intézmény szóvivőjétől.

HIRDETÉS

Mint mondta,

a munkát végző marosvásárhelyi cég egyik képviselőjét is a helyszínre hívták, hogy ellenőrizze a terepet, és ő is belátta, hogy igaza van a helyieknek. Éppen ezért újrakezdődött a szegélykövek elhelyezése, az aszfaltozási munkálatokat pedig elnapolták annak befejezéséig.

Az intézmény szakemberei egyébként megjegyezték, hogy korábban arra is felkérték a vállalatot, hogy szélesebben vágják fel az utat az ásatások során, hiszen így az autósok számára megfelelőbben teríthetik le az aszfaltot a helyreállításokkor. Az új burkolat ugyanis egyenletesebben fog csatlakozni a régihez és nem keletkezik nagyobb bukkanó. Ezt a későbbiekben be is tartotta a kivitelező.