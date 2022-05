Ezernél is több iskolást várnak a gyergyószentmiklósi takarításra

a fiatalok is megismerjék a környezet megóvásának fontosságát, és maguk is tegyenek érte.

Az iskolák a város hozzájuk közelebb eső bejáratainak környékén kezdik el a munkát, a mezei utakon és patakok mellett szedik össze a mások által odavitt szemetet. Ebben segítséget nyújtanak magánvállalkozók is, traktorokat biztosítva a szemét elszállításához, és egyéb gépeket is, hiszen vannak olyan helyek, ahol akkora szeméthalmok vannak, hogy ezekre is szükség lesz.