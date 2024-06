Ezernégyszáz kilométert lábbuszoztak a csíkszeredai gyerekek

A szervezők rugalmasan kezelték a hálózatot, az általuk kijelölt 10 útvonal mellé már induláskor bekapcsoltak egy olyat is, amelyen önszerveződő szülők vezették önkéntesen a gyermekeket, és nyitottak voltak arra is, hogy a Lábbusz-programhoz csatlakozva a többi érdeklődő gyerkőcöt is elvigyék a Nagy Imre Általános Iskolába.

Időközben megszűnt az igény a Kalász negyedből induló, a József Attila Általános Iskola felső épületéhez tartó járatra, viszont február végétől szintén önszerveződő módon beindult a Xántus János Általános Iskolába vezető taplocai járat is.

Akik nélkül nem sikerülhetett volna

A szervezők közleménye szerint a legnagyobb kihívást folyamatosan az önkéntes kísérők bevonása jelentette.