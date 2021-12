Ezerhatszáz csomagot oszt szét a Mikulás Gyergyószentmiklóson

Visszafogottabban ünnepelte az idei Szent Miklós Napokat Gyergyószentmiklós, ennek ellenére ötszáznál is több gyerek kapcsolódott be azokba a programokba, amelyek már hosszú évek óta a Szent Miklós Napok részét képezik. Ilyen a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások, de a Mikulás-kupán is több sportágban és korosztályban mérettettek meg a kisebb és nagyobb sportolók.