Ezentúl az egészségügyi igazgatóságnál igényelhetők az oltásokért járó ételjegyek

Már nem fogadják a koronavírus-elleni oltásokért járó 100 lej értékű étkezési jegyekre a kéréseket a csíkszeredai polgármesteri hivatalban, erről tájékoztatták az érdeklődőket a bejárati ajtóra kifüggesztett papíron. A megyében a többi érintett hivatal is hasonlóan visszalépett, az igényléseket ezentúl csak a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatósághoz adhatják le a jogosultak.

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta, összesen 28 ezer ételjegyet szereztek be, amelyekből 6000 maradt. A jogszabályok szerint az ételjegyekre csak azok jogosultak, akik a 2021. szeptember 3-a és 2022. április 4-e közötti időszakban kapták meg a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, vagy a második dózist (a Johnson&Johnson vakcinája esetében pedig az egyetlen dózist).

előfordult az is, hogy néhányan kétszer is leadták a kérést, miután már megkapták az ételjegyüket, ezért fennakadás következett be a folyamatban.