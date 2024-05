Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

„Az FK Csíkszeredának volt egy nagyon jó meglátása, amit én is támogattam: az Erőss Zsolt Aréna előtt legyen az a hely, ahová összegyűlnek a dinamós szurkolók. Ez megfelelő távolságra van a focipályától, de mégis egy

Kérdésünkre, hogy mi a városháza feladata, az elöljáró sorolta: „először is segítünk az Erőss Zsolt Aréna parkolójának a kiürítésében”. A Csíkszeredai Helyi Rendőrség munkatársai az Erőss Zsolt Aréna parkolójában állomásozó összes – százötven – autó szélvédőjére kihelyeztek egy felhívást, arra kérve a tulajdonosokat, hogy

A Decemberi forradalom utca és a Goga sétány egyes részeinek lakóit is arra kérik, hogy hétfőn máshol állomásoztassák autóikat. Továbbá pénteken a stadion 500 méteres körzetében működő vendéglátó egységeket és italforgalmazó üzleteket is értesítették, hogy

azért, hogy ahogy jönnek a szurkolók idegenből, azokat a megfelelő helyre tudják terelni.

A polgármester egyúttal jelezte, a Nagy Imre Általános Iskola diákjain keresztül arra kérték a szülőket, hogy amennyiben hétfő reggel – mivel akkor már nem lehet betérni a Stadion utcába – autókkal viszik iskolába a gyerekeiket, akkor a Goga sétányra térjenek be (ha nem tudnak megállni a főúton), onnan majd a helyi rendőrök biztonságosan átvezetik a gyerekeket az iskola udvarára. A tanórák végén is ugyanez lesz a forgatókönyv, akkor is ott lesznek majd a helyi rendőrök. A Kájoni János Megyei Könyvtárhoz sem lehet majd autóval betérni hétfőn.