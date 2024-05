Elfogadta a csendőrség az FK Csíkszereda kompromisszumos megoldását

Egyébiránt itt volt a marosvásárhelyi csendőrparancsnok, illetve külön többször beszéltem a Hargita megyei csendőrparancsnokkal is, és meg vagyok győződve, hogy a csendőrség profi módon fog eljárni. A két egységvezető tényleg nagyon pozitívan állt hozzá a helyzet megoldásához. Ami a klubunkat illeti, konzultálva a rendvédelmi szervekkel, mi is megtettünk néhány módosítást: jegyet csak helyszínen árusítunk, azokat személyi igazolványhoz kötjük ; a bejárás ezúttal csak az új lelátó és a sátortetős pálya felől lehet – pont azért, hogy a minimálisra szorítsuk annak esélyét, hogy találkozzon a két szurkolótábor.

Tehát mi, amikor megyünk a Dinamóhoz vagy a CSA Steauához, akkor a mi szurkolóinkat nem egy pártatlan csendőrség vagy a biztonság iránt elkötelezett biztonsági szolgálat alkalmazottai fogadják, hanem egy ellenünk teljesen elfogult csendőrség és az ellenfél szurkolóinak a vezérürüjei (a Steaua ellen a magyar feliratokat sem engedték be a stadionba), akik biztonsági őrnek álcázva fontoskodnak és megtesznek mindent, hogy nekünk rossz legyen. Viszont hadd tegyem hozzá azt is, hogy a legtöbb esetben ezek az alvilághoz közel álló urak nem jönnek idegenbe. Ezért mi is arra számítunk, hogy a hozzánk érkező szurkolók zöme a környékről fog érkezni, ezért gondoltam úgy, hogy nem lenne korrekt, ha mi is hasonlóan viszonyulnánk. Mert akkor ez azt jelentené, hogy mi is arra a szintre süllyednénk le. Ugyanakkor őszintén szólva örvendek is, hogy a Hargita megyei csendőrség kicsit jobban viszonyul a helyi polgárokhoz, mint a bukaresti kollégáik. De a lényeg: mi ingyenes kivetítőt és illemhelyiségeket biztosítunk a szurkolóknak, a többi azonban nem rajtunk áll, mivel én klubelnökként a stadion kerítésén belül vagyok illetékes.

– A bukaresti meccsnek volt egy nagyon kemény töltete, miszerint ezt egy román-magyar harc.

– Jó, hogy ezt felhozta, mert Bukarestben belekeveredtem egy teljesen abszurd párbeszédbe, ahol felrótták nekem, hogy a kezdőcsapatunkban tíz magyar van, és megfenyegettek, hogy ha ezen nem változtatunk, akkor a következő szezonban nagyon nehéz dolgunk lesz. Viszont