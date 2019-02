Ezekkel az újításokkal megszüntetnék Gyergyószentmiklóson a kóborkutya-problémát

Megfelelő élelmezést, ellátást kapnak a befogott kutyák az alpolgármester szerint. Jobb életük van, mintha az utcán maradnának • Fotó: Gergely Imre

Javítják a karantént

Jövő héten végzik el a karanténépület tetőzetének cseréjét, amelyet a hó és szélviharok megviseltek az elmúlt időszakban. Ez azért is sürgős, mert ez a kutyabefogások egyik feltétele, ugyanis ebbe az épületbe kerülnek az utcáról befogott állatok. Itt elkülönítve tartják tizennégy napig, ami alatt kivizsgálják, hogy van-e valamilyen betegségük, illetve ha szükséges, kezelik, valamint ivartalanítják és csippel látják el, majd így kerülnek át a kennelbe. A szándék az, hogy itt se legyenek sokáig, hanem adják örökbe az ebeket. Tavaly például negyven kutya került Gyergyószentmiklósról Németországba új gazdikhoz.

Száz kutyát tartanak jelenleg



Az önkormányzat megbízott emberei jövő héten kezdik újra a kutyák befogását. Hely van bőven a menhelyen, jelenleg száz kutyát tartanak, de korábban volt időszak, amikor kétszázat is befogadtak. A menhely működtetése havi tízezer lejébe kerül az önkormányzatnak, még úgy is, hogy a svájci székhelyű Starromania Állatvédő Egyesület továbbra is besegít a kutyák élelmezésébe, illetve a helyi húsfeldolgozóktól is érkezik táplálék. A kennelek tiszták, az állatok jó körülmények között élnek, a létesítmény elérte azt a szintet, amit a törvény megkövetel és ami megfelel az elvárásoknak – tudatta az alpolgármester.