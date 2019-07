Ezekkel az újdonságokkal számolhatunk júliustól az egészségügyi ellátásban

Nő az egészségügyi alaphálózat állami finanszírozása, az egészségbiztosítással nem rendelkező várandós nőknek is biztosítják az egészségügyi alapcsomagot, a paraklinikai szolgáltatások – MR-, CT- és laborvizsgálatok – esetében a negyedévi helyett havonta újraosztják a fel nem használt pénzeket, a krónikus betegségek esetén kiállított küldőpapírok érvényessége pedig 90 napra nő – számos újdonságot hozott a biztosítottaknak a júliustól érvénybe lépett új egészségügyi keretszerződés. Három tervezett intézkedés bevezetését azonban ismét elhalasztotta az egészségbiztosítási pénztár.

A laborvizsgálatokon enyhülhet a hó eleji tumultus, ugyanis ezentúl havonta osztják újra a fel nem használt pénzeket. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Júliusban kötik meg az egészségbiztosítási pénztár megyei kirendeltségei az egészségügyi szolgáltatókkal az e hónaptól érvénybe lépett új keretszerződést, amely az egészségügyi rendszer működését, illetve a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat és azok finanszírozását szabályozza. Az év második felétől több újdonságot is bevezet az egészségbiztosítási pénztár a biztosítottak szükségleteinek megfelelően.

Duda Tihamérnak, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójának tájékoztatása szerint az egészségügyi alaphálózatban, tehát

a háziorvosi rendszerben nő a finanszírozás

e hónaptól: a fejkvóta garantált minimális pontértéke 34 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 25 százalékkal nő.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) egy új szolgáltatást is bevezet a minimális egészségbiztosítási csomagra jogosult várandós nők esetében: ők a terhességről szóló igazolás alapján jogosultak lesznek az egészségügyi alapcsomagra a várandósság és a szoptatás ideje alatt.

A paraklinikai szolgáltatások terén bevezetett új intézkedés a hosszas várólisták és a hónap első felére jellemző tumultus enyhülését eredményezheti, ugyanis az egészségügyi szolgáltatók által fel nem használt összegeket mostantól nem negyedévente, hanem havonta fogják újraosztani a nagyobb látogatottságú egységeknek.

A krónikus betegek számára kedvező hír, hogy minden krónikus betegség esetében 90 napra nőtt a küldőpapírok érvényessége. Ez a klinikai, illetve paraklinikai ellátásra egyaránt érvényes, beleértve a palliatív, azaz a gyógyíthatatlan betegségek kezelését is. Utóbbit egy másik, újdonságnak számító intézkedés is érinti: a beteg otthon történő egészségügyi ellátásának időszaka megduplázódik 90 napról 180 napra, így 11 hónap alatt 90 nap otthoni ápolásra és 90 nap otthoni palliatív gondozásra jogosultak a biztosítottak.

Bővül ugyanakkor az egynapos kórházi beutalásoknál alkalmazható egészségügyi szolgáltatások skálája is,

továbbá egyes kórházaknál 15–40 százalékos arányban nő a komplexebb esetekre szánt állami finanszírozás. A gyermekpszichiátriai szakrendeléseken a konzultációk nyomán elszámolható szolgáltatások pontszáma is megduplázódik a napi 180-as átlagról 360-ra.

Elhalasztott intézkedések



Három tervezett intézkedés bevezetésére ezúttal sem került sor, ezeket elhalasztotta az egészségbiztosítási pénztár – közölte Duda Tihamér. Az ismételten elhalasztott intézkedések egyike az, amely a kedvezményes és ingyenes gyógyszerreceptek kiváltását lehetővé tette volna az ország bármely részén, azaz más megyékben is, mint ahol azokat kiállították. Ugyanez vonatkozik a paraklinikai vizsgálatokra is. Nem vezették be azt az intézkedést sem, amelynek értelmében magánrendelést végző szakorvosok szerződést köthettek volna az egészségbiztosítási pénztárral annak érdekében, hogy betegeik számára kiállíthassanak kedvezményes, illetve ingyenes gyógyszerrecepteket, valamint a biztosító által finanszírozott klinikai és paraklinikai szolgáltatásokra feljogosító küldőpapírokat. Ezeknek az újdonságoknak a bevezetését év végére tervezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.