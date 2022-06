Ezekkel a programokkal várja az érdeklődőket az Udvarhely Napok

Az esemény nagy színpadán, a városi minifocipályán csütörtökön Geszti Péter majd a Transylvanium zenekar lépett fel, pénteken Hobo és zenekara valamint a Honeybeast, szombaton az Anima Sound System és a Kaukázus, vasárnap pedig a Székelyföldi Filharmónia koncertezik.

A városnapok megnyitóját csütörtök délután tartották a sétatéren, ahol az érdeklődők Beke István gitárművész klasszikus koncertjét hallhatták. Ezen kívül a sétatéri színpadon koncertezni fog még a hétvégén az Üsztürü zenekar, a Friday Rehab, a Kedves Zenekar illetve Cári Tibor zeneszerzővel a The Tango Orchestra is. A rendezvény idejére a városháza udvara is koncerttérré alakul és a klasszikus zene kedvelői számára lesz kiemelt helyszín. Színpadra lép a Slang Gospel Band és Luiza Zan, a Codex Ensemble, a Giovani Artisti vonósnégyes, illetve az Arcadia vonósnégyes is.