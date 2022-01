Ezekkel a programokkal készül a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a magyar kultúra napjára

• Fotó: Suciu Cristian

Herendi Gábor új közönségfilmje, a Toxikoma, egy nem szokványos magyar kultúra napi program, viszont annál aktuálisabb problémát feszeget– hangsúlyozta programismertető sajtótájékoztatóján Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ vezetője.

Szabó Győző színész azonos című önéletrajzi írásán alapul a film, mely a két főhős, a drogos alfahím (Szabó Győző szerepében Molnár Áron) és az istent játszó pszichiáter (Csernus Imre szerepében Bányai Kelemen Barna) egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról szól. A filmvetítést január 20-án, csütörtökön 19-órától tartják a művelődési ház színháztermében, ahová előzetes regisztráció és zöldigazolvány felmutatása után lehet belépni, Jegyeket pedig a helyszínen lehet váltani.

A magyar kultúra napja alkalmából rendhagyó beszélgetés is lesz január 22-én, 18 órai kezdettel. „Kultúra és vers” címszó alatt sorra kerülő beszélgetés alkalmával Fórika Sebestyén meghívottja Bajna György író, újságíró lesz. Gyuri bácsi neve több ponton is találkozik a néptánccal, népdallal, műkedvelő színjátszással, művelődésszervezéssel, kórusokkal, és a sajtóban és az irodalomban betöltött szerepe is jelentős.

Amiről megszeretném győzni a gyergyóiakat, az az, hogy legyenek büszkék, arra, hogy hova valósiak. Gyergyó alatt az egész medencét értem, hihetetlen sok értéket hagyott maga után és rakott le ez a vidék

– fogalmazott Bajna György. Az beszélgetés helyszíne a Yourlivingroom, a belépés ingyenes, a járványügyi szabályok betartása kötelező.

Szinén január 22-én, 19 órától egy másik kulturális programra is sor kerül. Kolozsi Borsos Gábor egyéni előadását, a B.O.R.-t ezúttal a Csíky -kertben található rendezvényteremben lehet megnézni. Helyfoglalás és információk a 0752-227 011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen kaphatóak, online jegyvásárlásra a figura.biletmaster.ro oldalon van lehetőség.