Ezeket a beruházásokat készítik elő Felsőboldogfalván

A községben kiépült szennyvízhálózat üzembe helyezésén, ugyanakkor az árvátfalvi ivóvízhálózat kialakításán is dolgozik Felsőboldogfalva tavaly beiktatott polgármestere. Mindemellett több kisebb projekt kivitelezését is folytatni kellett.

Szinte teljesen használhatatlanok a korábban Árvátfalvára vitt vezetékek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha elődjétől nem számíthat segítségre, szerencsére jó csapat van a hivatalban, akikkel lehet dolgozni – jelentette ki lapunknak Zsombori Levente, tavaly megválasztott felsőboldogfalvi polgármester.

A tisztségviselő rámutatott, tavaly októberi beiktatása után rögtön a munka sűrűjében találta magát, ugyanis be kellett fejezni a felsőboldogfalvi műgyepes focipálya építését, amelyet hamarosan át is fognak venni. Bikafalván egy rövidebb utca térkövezését kellett megoldani, amit annyira elmosott a lezúduló víz, hogy már kilátszottak a földből a közművek vezetékei. Telekfalván és Sándortelkén a tavalyi évben keletkezett árvízkárok helyreállítását koordinálta a községvezető: utcákat tettek rendbe és kisebb hidakat. Mindkét településen van egy-egy nagyobb átkelő is, amely szintén megrongálódott, ezeket újraterveztették és hamarosan közbeszerzési eljárást ír ki a hivatal a megvalósítás érdekében. A polgármester arról is beszélt, hogy

a hivatal kapott egy levelet az Országos Beruházási Ügynökségtől (CNI), miszerint támogatnák egy új kultúrotthon megépítését Bikafalván. Ez egyébként régi vágya a helyieknek

– jegyezte meg.

Üzemen kívüli szennyvízhálózat

Jó ideje befejeződött már a szennyvízhálózat gerincvezetékének földbe helyezése Felsőboldogfalván, Bikafalván, Farcádon, Hodgyába és Ócfalván ám ennek üzembe helyezése nem történt meg, amit mindenképp megoldana Zsombori. Már egyeztetett is ezügyben a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt. vezetőségével, ahol azt javasolták, hogy építsenek egy pumpaházat utóbbi településen és onnan vezessék vissza a szennyvizet a székelyudvarhelyi derítőállomáshoz. A beruházás érdekében pályáznia kell a községnek – már készítik is a szükséges terveket. A rendszerre egyébként a lakóknak saját költségen kell majd csatlakozniuk.

Évekig ígérgettek

Többször is felkeresték lapunkat az elmúlt években az árvátfalvi lakosok, hiszen nagy problémát jelent az ivóvízhiány a településen és hiába kérték a községvezetőt, hogy csatlakoztassák a helyi fogyasztókat a Székelyudvarhelyen üzemelő rendszerre. Ígéret ugyan volt ennek megvalósítására, még csöveket is kivittek a faluba, de a munkálatok elmaradtak. Zsombori Levente közölte, tudatában van a problémának és már egyeztetett is a szolgáltatóval a megoldás érdekében.

Összesen 2,5 kilométer hosszan kell vezetékeket elhelyezni a földben, szivattyúházat kell építeni Felsőboldogfalván, ugyanakkor egy árvátfalvi víztározó megépítése is nélkülözhetetlen.

Erre persze még elő kell teremteni az anyagiakat, jelenleg a tervek elkészíttetésére törekszik a községvezetés. A korábban megvásárolt vezetékekről egyébként megtudtuk, hogy azok a szabad ég alatt éveken át ki voltak téve az időjárás viszontagságainak, így szinte teljesen használhatatlanná váltak.