Ezek a fontosabb tanügyi fejlemények Hargita megyében

Az igazolt új fertőzések száma alapján a Hargita megyei oktatási rendszerben nem érvényesül az országosan, de megyeszerte is tapasztalható trend, vagyis a Covid-fertőzések számának emelkedése: múlt héthez képest ezen a héten kevesebb esetet igazoltak a tanügyi személyzet és a diákok körében egyaránt. A tanfelügyelőség csütörtöki sajtótájékoztatóján a próbaérettségi, a próba-kisérettségi, illetve a beiratkozás lebonyolítására is kitértek.

Az iskolai fertőzések, az előkészítőbe történő beiratkozás módja és a próbavizsgák menete is szóbakerült a tájékoztatón. Képünk illusztráció • Fotó: Mihály Csaba

Kevesebb koronavírus-fertőzést igazoltak a Hargita megyei oktatási rendszerben ezen a héten, mint az azt megelőzőn. Amint arról Cristinel Glodeanu helyettes Hargita megyei főtanfelügyelő az intézmény csütörtöki sajtótájékoztatóján beszámolt, 9 diák koronavírustesztje vált pozitívvá (az előző héten 11-nek), a pedagógusok körében 11 új fertőzést igazoltak (az előző héten ez 15 volt), továbbá a kisegítő személyzet körében is volt egy igazolt fertőzés (az előző héten 2).

Az igazolt megbetegedések miatt öt település hat oktatási egység különböző osztályaiban van felfüggesztve a jelenléti oktatás, ezen tanintézetek közül kettő Csíkszeredában található – de az egyikben, a Venczel József Szakközépiskolában felújítási munkálatok miatt nem járnak be a tanintézetbe a diákok –, egy-egy pedig Gyergyószentiklóson, Maroshévízen, illetve Farkaslakán.

A fertőzés felbukkanása által érintett oktatási intézményekben összesen 79 pozitív esetet (tanintézetenként 19, 10, 28, 11, illetve 11 esetet) igazoltak az elvégzett tesztek.

Oklándon is online zajlik az oktatás, de ott a településen mért fertőzési ráta nőtt 3 fölé, még múlt héten.

Az elosztás módjáról az iskolák döntenek

A megyében összesen 178 előkészítő osztályt indítanak az iskolák ősztől, remélhetőleg ezekben mind betelnek a helyek – fogalmazott Demeter Levente főtanfelügyelő az előkészítő osztályokba történő beiratkozással kapcsolatos tudnivalók ismertetésekor. Amint arról a már beszámoltunk, a kérések kitöltése és benyújtása a március 29 – április 28. közti időszakban zajlik. A szülők online, illetve postán is elküldhetik a beiratkozási kérést az adott iskolának, mivel azonban a kérés hitelesítése miatt amúgy is be kellene menjenek a tanintézetbe, Demeter Levente azt javasolja, személyesen nyújtsák be a kérést is. Az érintett iskoláknak azt tanácsolja, előjegyzés alapján fogadják a szülőket, hogy elkerüljék a tumultus kialakulását.

Ha nem telnek be az előkészítő osztályos helyek egy iskolában a beiratkozás első fázisában, akkor körzeten kívüli jelentkezéseket is fogadhatnak, túljelentkezés esetén viszont az iskolák bejáratainál is kifüggesztett metodológia szerint rangsorolják a jelentkezéseket.

A múlt évben alkalmazott gyakorlathoz képest idén nem lesz országosan egységes az egynél több előkészítő osztályt indító tanintézetekben a gyerekek elosztási módja, hanem tanintézetek vezetősége önállóan dönthet, hogy a választható módszerek közül melyiket alkalmazza a beiratkozást követően – mondta el a főtanfelügyelő.

Próbavizsgák: nem hozzák nyilvánosságra a jegyeket

Hétfőn kezdődik a próbaérettségi, majd a rákövetkező héten az országos képességfelmérő próbavizsgák zajlanak, ezért ezeknek a lebonyolítására is kitértek a tanfelügyelőség képviselői.

A próba-kisérettségi esetében újdonság, hogy idén a nyolcadikos diákok nem külön kapják a tételsorokat és az ezek megoldásához szükséges űrlapokat, hanem az adott tétel alatt dolgozhatják ki a megoldást, majd folytathatják a következővel

– közölte a főtanfelügyelő. A képességfelmérő próbavizsgák eredményeit március 31-én közlik a vizsgázókkal, a próbaérettségiét pedig április 16-án. A vizsgajegyeket idén nem hozzák nyilvánosságra, de a vizsgán elért jegyeket a diák vagy a szülő írásos kérésére beírják a naplóba – tájékoztatott Cristinel Glodeanu, azzal magyarázva az eredmények kifüggesztésével kapcsolatos korlátozó intézkedést, hogy a próbavizsgákon a tudásfelmérés a cél, nem az, hogy egyes diákokat kényelmetlen helyzetbe hozzanak a jegyek kifüggesztésével.