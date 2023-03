Ez a nap ritkán jó

Régen erre a napra várták az első gólyák megérkezését, ám idén már jó pár nappal korábban feltűntek Székelyföldön. Pedig érdemes lett volna ma megfigyelni őket, mert a hagyomány szerint aki szárnyalva látja, annak szerencsés lesz az esztendő, ha pedig ülve, akkor szerencsétlen. De emellett más kuriózumok is kötődnek Gergely napjához.

A katolikus egyház többek között az iskolák patrónusaként tarja számon Nagy Szent Gergely pápát (540 körül – 604), akinek nevéhez az egyházi ének klasszikus rendszerezése, a gregorián is fűződik. Ezt a legenda szerint a Szentlélek sugallatának köszönhette – a pannonhalmi Boldogasszony-kápolna mellékoltárán álló szobrán ezért ül galamb a bal vállán.

Ő volt az első szerzetes a pápai trónon. Kockáztatva a BLM-mozgalom híveinek szörnyülködését, megjegyezzük, hogy bizony rabszolgákat is vásárolt, hogy aztán Jézus hitére térítse őket, sőt erre biztatta püspökeit is. Viszont az is igaz, hogy tiltotta a zsidók üldözését, zsinagógáik elkobzását, ami abban az időben a vallástolerancia újszerű megnyilvánulásának számított.

Gergelyezés lakomával

Napjának megünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, és a középkorban főként a gergelyjárás vagy gergelyezés révén épült be a köztudatban.