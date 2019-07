Évfordulós Tusványos

A szervezők szándéka szerint mindenki számára élhető, befogadó tábor lesz Tusnádfürdőn a július 23–28. közötti harmincadik Tusványos, ahol a megszokott programok mellett újak is várják az érdeklődőket. Az idei mottó – Egy a tábor – a hasonló értékrendet képviselő közösségre vonatkozik.

A szervezők változatos programokat ígérnek. Fancsali Barna, Sándor Krisztina és Popa Ilona • Fotó: Gábos Albin

Ugyanakkor egy méternyi műanyag pohár összegyűjtéséért egy sör jár. Elhangzott, idén lesz utoljára nyomtatott programfüzet, mivel a tábor digitálissá válik, az információk pedig majd csak online, illetve kijelzőkön lesznek elérhetők. Mint minden évben, idén is

többször használható sörös- és más poharak is kaphatók lesznek – aki ilyet használ, egy lejjel olcsóbban jut a sörhöz.

Popa Ilona főszervező fontosnak tartotta kiemelni a Kriza János Népzenei Sátort, ahol népi zenekarok is fellépnek, továbbá az ínyencségeket kínáló bor- és gasztroudvart, valamint a Keskeny Út és az 1568 sátor vallási témájú előadásait. Több hazai és magyarországi egyetem saját sátrakkal, programokkal képviselteti magát, akárcsak a Csíki Anyák egyesülete. Mint ismertette, a környezettudatosság érdekében

Az olyan megoldatlan ügyek is terítékre kerülnek mint a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés, Úzvölgye, Beke István és Szőcs Zoltán ügye, a visszaállamosítás. Népszerűsítik a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, lesz erdélyi autonómia kerekasztal, és számos gazdasági témájú előadás, beszélgetés, egyebek közt a gazdaságfejlesztésről is – hangzott el.

így Temesvár 30 témával is lesz kerekasztal meghatározó politikusokkal, történészekkel, elemzőkkel.

Nemcsak a tábor, hanem a romániai rendszerváltozás harmincadik évfordulója is van idén,

Sándor Krisztina, a szabadegyetem politikai és közéleti programjainak szervezője szerint minden olyan közéleti-politikai témát igyekeznek napirenden tartani, amiről a közbeszéd most szól, így az EP-választások elemzése vagy a közép-európai térség jelene, jövője is szóba kerül.

felvezetője lesz a magyar kormány által jövőre meghirdetett nemzeti összetartozás évének is.

Fancsali Barna, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke az ifjúsági programokra hívta fel a figyelmet. A MIT sátrában szórakoztató előadások, erdélyi zenekarok fellépése mellett sikeres erdélyi fiatalok mutatkoznak be, de meg lehet hallgatni Zacher Gábor toxikológus előadását is, és itt mutatja be legújabb kötetét Barabási-Albert László fizikus, hálózatkutató.