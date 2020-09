Évek óta más épületben kezdi a tanévet a Bolyai Farkas Gimnázium több osztálya

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumnak összesen hét elemi osztálya már harmadik éve más épületben kezdi meg a tanévet. A marosvásárhelyi hatos és hetes általános iskolák fogadták be a bolyais kisdiákokat, amíg megoldódik az iskola tanteremgondja. A valóság azonban azt mutatja, ha átadják a Bolyai felújított épületrészét, akkor sem tudják áthozni a más épületbe kényszerült tanulókat a 2020–2021-es tanévben, sőt a következőben sem.

A Bolyai Farkas Gimnázium főépületének felújítása is folyamatban van, belülről már dolgoznak rajta • Fotó: Haáz Vince

Az új tanév oktatási formáját és programját illetően még nincs pontos és végleges döntés a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban. Azért sem, mert a tanügyminisztérium szeptember 10-re ígért rendeletet, amely alapján az iskolák vezetősége kidolgozhatja a részletes tervet. A kezdést az is nehezíti, hogy még nem fejezték be a gimnázium kollégiumi részének felújítási munkálatait, bár ígéretet kaptak arra, hogy jövő héten átadják, de pontos dátumot még nem közöltek – tudtuk meg a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatójától, Mátéfi Istvántól.

Az iskola felújítás alatt álló kollégiumi részében 13 osztályterem van, ami a Bolyai iskoláé, illetve a mellette lévő T3-as épületben is van még hat osztályterem, tehát összesen 19 teremmel lenne több, ha sikerül tanévkezdés előtt használatba venni a termeket. Az elképzelésük az volt, hogy abban fognak működni az elemi osztályok, de nem tudják ezt megoldani, mert a főépület felújítása is folyamatban van, már dolgoznak rajta belül, illetve ha meglesz az összes engedély, kívül is elkezdik a renoválást – tájékoztatott az iskolaigazgató.

A Bolyai Farkas Gimnáziumnak összesen hét elemi osztálya már harmadik éve más épületben kezdi meg a tanévet. A marosvásárhelyi hatos és hetes általános iskolák fogadták be a bolyais kisdiákokat, amíg megoldódik az iskola tanteremgondja. A valóság azonban azt mutatja, ha átadják a felújított épületrészt, akkor sem tudják áthozni a más épületbe kényszerült tanulókat a 2020–2021-es tanévben, sőt a következőben sem – fejtette ki Mátéfi István iskolaigazgató.

Jelen pillanatban nem tudjuk áthozni az elemiseket, mert 2016-ban, amikor igazgatók lettünk Hajdú Zoltánnal, szűkösen befértünk volna ebbe az épületbe, de a katolikus iskola helyzete miatt egy kilencedik osztály bejött pluszba. Majd nagy volt az érdeklődés a Bolyai nulladik osztálya iránt, és most második és harmadik osztályban két-két párhuzamos osztályunk van. Ez azt jelenti, hogy három osztály jött be pluszba azóta, és nem tudjuk biztosítani az összes osztálytermet. Felújítás után sem tudjuk azt ígérni, hogy beférnek a felújított épületbe

– magyarázta el az iskolaigazgató.

A Bolyai gimnáziummal szembeni ingatlant, az egykori vármegyeháza épületét, amely jelenleg művészeti galériaként és műteremházként működik, az egyház kezdeményezésére el kellett volna cserélni a Forradalom utcában lévő Makariás-házzal, amely megoldotta volna a nulla-negyedik osztályok elhelyezését. Oda befért volna a református kollégiumnak előkészítőtől negyedikig az összes osztálya, hiszen ki lehetett volna alakítani 12 osztálytermet, amely megoldotta volna a problémát. A gond az, hogy a csere nem jött létre, a kérdés pedig az, hogy választások után megvalósul-e, hiszen ez lenne a legjobb megoldás, és az egyház részéről is megvan az anyagi támogatás a felújításra – világított rá Mátéfi István.

„Sajnos az önkormányzat nem tud más közelebbi épületet felajánlani a Bolyainak, mint a hatos és hetes iskolák, ebből kifolyólag ebben a tanévben és a jövő tanévben is ezek az osztályok a hatos és hetes iskolában fognak tevékenykedni” – fűzte hozzá az iskolavezető. Annyit sikerült elérniük, hogy közbenjárásukra utaljon ki pénzt az önkormányzat a hatos iskolának a felújítására, így sikerült két osztályteremben új parkettet rakni, és néhány termet kifestettek, továbbá megvan az ígéret és az anyagi fedezet is arra, hogy központi fűtést fognak szerelni, hogy a régi csempekályhás fűtést mellőzni lehessen – tudtuk meg a Bolyai Farkas Gimnázium vezetőjétől.

A szülőknek fogytán a türelme

A Bolyaitól távolabb eső hatos és hetes iskolákba kényszerült gyerekek szüleinek nevében Geréb Emőke lapunknak elmagyarázta, a Bolyaiból való átköltözés átmeneti megoldásként volt tálalva nekik, és minden év elején izgulnak azért, hogy vajon használhatják-e majd ugyanazokat a tantermeket, amelyeket a szülők hozzájárulásával felújítottak a másik iskolában, vagy áthelyezik máshova. Zavaró, hogy a testvérek nem lehetnek együtt szüneteken, amennyiben külön épületbe kerültek az osztályaik, a szülők reggelente és délután pár körrel többet kell megtegyenek, ha gyerekeiket külön épületekbe kell vinniük.

„A régi 6-os iskolai mosdók állapota siralmas, az udvar távolról sem gyerekbarát, és még folytathatnám a sort. Természetesen megértem a művészek aggodalmát is (ők ugyanis nem akarják elhagyni a csereként felajánlott egykori vármegyeházát – szerk. megj.), de biztos nem lehetetlen találni majd egy más ingatlant, ahol folytatni tudják a tevékenységüket. Az iskola szempontjából viszont ez az ideális hely, az eddigi megoldáskeresés során szóba kerülő ingatlanok közül egyik sem lett volna ennyire megfelelő a célnak” – fogalmazta meg több szülő nevében álláspontját Geréb Emőke. Hozzátette, mint sok más szülő, ő is több szempontot vett figyelembe az iskola kiválasztásakor, ezek közül az egyik nyomós érv az volt, hogy közel legyen a lakhelyhez vagy munkahelyhez. A központ közelében lévő iskolákban folyamatos túljelentkezés van, ami egyértelműen mutatja, hogy igény lenne a bolyais elemi tagozatra, de a bizonytalan helyzet miatt az idén alig gyűlt ki az egy osztályra való létszám – fogalmazott a lapunkat megkereső szülő.

Számomra egyértelmű, hogy ha nem sikerül találni mielőbb egy hosszútávú megoldást, akkor egy magyar elemis iskolával kevesebb lesz hamarosan. Remélem nem jutunk odáig, hogy a bolyais szülőknek is extrém módon kellene tiltakozniuk, hogy végre számba vegyék az ő óhajaikat is, amely csak arra irányul, hogy biztosítva legyenek a feltételek a felhőtlen diákévekhez a gyerekeik számára

– adott hangot felháborodásának Geréb Emőke, akinek két gyereke jár elméletileg a Bolyai Farkas Gimnáziumba, gyakorlatilag egyik a 6-os számú-, a másik a 7-es számú általános iskolába.

Az előzményekről



A református egyház tulajdonában levő Makariás-ház és a város birtokában levő Bolyai utcai volt vármegyeháza cseréjéről kellett volna dönteniük a nyáron a marosvásárhelyi tanácsosoknak, ám két alkalommal is elodázták a döntést. Az elodázás oka: az ingatlancsere lehetősége óriási felháborodást váltott ki a művészekből. A Képzőművészek Országos Szövetségének Maros megyei elnöke a Székelyhonnak nemrég azt mondta, ha a cserét megszavazza a tanács, abból háború lesz, hiszen van olyan művész, aki kijelentette, amennyiben ki kell költöznie a műteremházból, összeszedi a festményeit és a polgármesteri hivatal előtt felgyújtja (az érintett művészt bizonyára teljesen hidegen hagyja, hogy helyhiánnyal küszködik a nagy múltú magyar iskola). A két ingatlan értéke között egyébként 200 ezer eurós különbség van, de az egyház még így is fontosnak tartja a cserét, hiszen nagy szüksége van a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Gimnázium szomszédságában lévő épületre. (Kozán István)