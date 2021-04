Évek óta háttérbe szoruló marosvásárhelyi magyar terveket vettek elő

Több olyan terv, kérés, illetve ígéret is felhalmozódott Marosvásárhelyen, amelyeket évek, sőt évtizedek óta nem oldott meg a volt városvezetés: ilyen például a Sütő András-szobor felállítása vagy a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése. Idén újra befoglalták a költségvetésbe e közösségi elvárások teljesítését.

A kopár marosvásárhelyi téren igazi színfolt lenne néhány látványos szobor • Fotó: Haáz Vince

A pénteken elfogadott marosvásárhelyi költségvetés apropóján szervezett sajtótájékoztatón Portik Vilmos alpolgármester arról számolt be, hogy idén elkezdik a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését és ötletbörzét szerveznek Sütő András szobrának felállítása érdekében is.

Valódi kétnyelvűség

Folytatásos regényt lehetne írni arról, hogy Marosvásárhelyen mi minden történt a kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán.

A 2014-ben indult civil kezdeményezés aktivistái több alkalommal feljelentették az akkori városvezetőt a diszkriminációellenes tanácsnál amiatt, hogy nem helyezte ki a kétnyelvű utcanévtáblákat.

De nagy port kavart 2015-ben az is, amikor a helyi rendőrök ötezer lejre büntették azokat a civileket, akik kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki azokra a magánházakra, amelyek tulajdonosai ebbe beleegyeztek. Mi több, a rendőrség a háztulajdonosokat is zaklatta és tetemes pénzbírságokkal fenyegette.

2016-ban pár marosvásárhelyi utcában kikerült a kétnyelvű utcanévtábla, de ezeket 2017-ben a városháza alkalmazottai, az akkori prefektus utasítására hivatkozva leszerelték.

Később is volt még pár RMDSZ-es próbálkozás a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére, de ezek sem jártak sikerrel.

Portik Vilmos alpolgármester most arról számolt be, hogy már idén nekifognak a valódi kétnyelvű táblák kihelyezésének. Első körben a belvárosban fogják ezeket felszerelni, majd úgy haladnak a város lakónegyedeibe. Több éves terv részeként lesznek városszerte mindenhol kétnyelvű utcanévtáblák. Arról is beszélt, hogy nem közönséges táblák lesznek ezek, hiszen Soós Zoltán polgármester megnézte, hogy a múlt század elején milyen utcanévtáblák voltak, és azokhoz hasonló,

zománcozott technológiával készülő utcanévtáblákat fognak készíttetni.

Erre a célra az idei költségvetésben 160 ezer lejt különítettek el. 2016-ban a városháza 1716 kétnyelvű utcanévtáblát akart legyártatni, akkor az erre szánt összeg 1,1 millió lej volt.

Szobor vagy szobrok?

Sütő András Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író 1954–1990 között Marosvásárhelyen élt és dolgozott, 1990-ben a fekete márciusi események során, az RMDSZ-székház ostromakor veszítette el bal szeme világát, és azután költözött Budapestre. A marosvásárhelyi önkormányzatban már 2009-ben elfogadtak egy határozatot, amely értelmében az írónak mellszobrot állítanak a vásárhelyi háza közelében, a Mărăști térre. Dorin Florea volt polgármester ezt a határozatot nem léptette életbe.

2013-ban, majd 2014-ben újabb határozatok születek, ezek értelmében a Sütő András-szobrot a Színház térre kell felállítani, más szobrok társaságában. Mint ismert,

Marosvásárhelyen hosszú évtizedek óta minden elfogadott magyar szobor felállítása esetén egy román szobor felállítását is elfogadják,

jelen esetben a román szobor nincs megnevezve. A 2014-es határozatot sem ültették életbe, pedig szinte minden évben szerepelt a költségvetésben egy bizonyos összeg, hogy megrendeljék a szobrot, kiválasszák a pontos helyszínt. Az évek során többször elhangzott az is, hogy a Színház térre egy padon ülő Sütő András-szobrot kellene elhelyezni, amellyel a helybéliek és a turisták is fényképezkedni tudnak.

Ebben a mandátumban

Portik Vilmos alpolgármester most arról számolt be, hogy egy ötletbörzét hirdetnek, amelyen díjazzák azokat a képzőművészeket, amelyek Sütő András-szobortervekkel jelentkeznek majd. Az alpolgármester szerint még ebben a mandátumban sor kerül majd a szobor felállítására. Megkérdeztük, hogy továbbra is padon ülő Sütő András-szoborra gondolnak-e a Színház térre, és azt a választ kaptuk, hogy

a legjobb ötletet fogják majd megvalósítani.

A pénteken elfogadott költségvetésben nem szerepel tételesen a Sütő András-szobor, hanem 50 ezer lejt hagytak jóvá egy ötletbörze megszervezésére, amelynek témája a Színház térre tervezett szobrok.