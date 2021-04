Félmilliárd lejes költségvetésből gazdálkodik idén Marosvásárhely

Egyetlen tanácsos sem hiányzott a péntek délutáni rendkívüli ülésről • Fotó: Haáz Vince

Egyetlen napirendi pont volt a marosvásárhelyi képviselő-testület péntek délutáni rendkívüli ülésén: az évi költségvetés. A hét közepén volt már egyfajta „tanácsülés” erről a témáról, hiszen a szakbizottságokat egyszerre és egy helyre hívták össze, hogy egyeztessenek a költségvetésről. A találkozó tudomásunk szerint „nem sült el jól”, végül mindenki a saját bizottságán belül tárgyalta meg a költségvetési tételeket.

A pénteki ülést Soós Zoltán polgármester nyitotta meg, aki elégedetten nyilatkozott az idei költségvetésről és megköszönte a tanácsosoknak és a végrehajtóknak is, hogy sokat dolgoztak, és kihozták a legjobbat a meglévő összegből. A város idei költségvetése 504 277 113 lej.

Maior elégedetlen a jelenlegi városvezetéssel

Claudiu Maior, a volt városvezetés oszlopos tagja felszólalásában arról beszélt, hogy eddig is, most is a tanácsosok szavazzák meg a költségvetést, s az a legfontosabb, hogy biztosítsanak pénzt a fizetésekre, a tömegközlekedésre, a szemétszállításra és a közintézmények fenntartására. Véleménye szerint a jelenlegi városvezetés neki kellene fogjon dolgozni, mert neki úgy tűnik, hogy ilyen téren eddig nem jeleskedtek.