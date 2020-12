Év végére sem készültek el a tanévkezdés óta hiányzó nyomtatott tananyagok

Tanévkezdés óta nem javult a tankönyvellátottság a magyar tannyelvű nyolcadik osztályokban, továbbra is mindössze három tárgyból van könyve a képességfelmérő vizsga előtt álló diákoknak. Egyelőre még arról sincs semmilyen hivatalos információ, hogy mikorra készülnek el a hiányzó tankönyvek.

Mindössze három tantárgyból kaptak tankönyvet a magyarul tanuló nyolcadikos diákok tanévkezdéskor. Azóta is nélkülözniük kell a többit • Fotó: Haáz Vince

Még az előző tanévekhez mérve is szegényesebb a tankönyvkészlet azon a magyar tannyelvű évfolyamon – idén a nyolcadik osztályokban –, amely az új tantervre való fokozatos áttérés során évről-évre ismétlődő bonyodalmak miatt előkészítő osztály óta minden tanévben tankönyvek nélkül kezdi az iskolát. Ezúttal is csak három tantárgy – a román, a magyar, illetve az angol nyelv – esetében érkeztek meg a magyar diákok könyvei az iskolákba az őszi évkezdésre, és amint azt Demeter Melindától, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség tankönyvekért felelős munkatársától megtudtuk, ez azóta sem változott.

A helyzet változatlan. Nem kaptunk semmiféle átiratot, hogy lehetne rendelni, semmilyen értesítést nem kaptunk arról, hogy mikorra várhatjuk. Úgy állunk tankönyvszempontból, ahogy tanévkezdéskor

– foglalta össze a magyar tannyelvű nyolcadikos évfolyam helyzetét. Számos tantárgy esetében a korábbi években is megkéstek a tankönyvek, de olyan átfogó hiány, mint most, nem volt még az előző esztendők azonos időszakában – erősítette meg Demeter Melinda. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy

a román tannyelvű osztályok hiányzó tankönyvei időközben fokozatosan megérkeztek.

A magyar nyelven tanuló nyolcadikos diákok hiányzó tankönyveinek az elektronikus változatát megkapták a pedagógusok a tanév elején, ők ezekből tudnak dolgozni, illetve ki-ki a saját módszerével leadja a tananyagot a diákjainak.

HIRDETÉS

A nyolcadikos diákok számára nem csak az online oktatás miatt okoz nehézségeket a tankönyvhiány, hanem azért is, mert képességfelmérő vizsgázniuk kell a tanév végén. Nem csak a tanterv, hanem a vizsga tételsorai is megváltoztak, de a pedagógusok tájékoztatást kaptak az új tételekről is, így fel tudják készíteni a vizsgára diákjaikat – tájékoztatott a tanfelügyelőség munkatársa. Kérdésünkre ugyanakkor elmondta,

nem jellemzőek idén a könyvhiánnyal kapcsolatos panaszok, ugyanis a járványhelyzet annyi gondot okozott az oktatási rendszerben, hogy ezek mellett a tankönyvek késése egy kisebb problémának számít.

A tankönyvhiány az online oktatásban nagyobb gondot okoz, mint a hagyományos tanórákon, ugyanis nem elég csupán az óravázlat, hanem tankönyvszerűen kell leadja az új tananyagot a pedagógus, ráadásul ehhez jó minőségű képet és hangot közvetítő digitális eszközökre és megfelelő sebességű internet-hozzáférésre van szükség mindkét oldalon – vélekedett korábban a témával kapcsolatban lapunknak Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) a székelyföldi területi alelnöke. Akkor azt mondta, valószínű, hogy a diákok és a pedagógusok minden jó szándéka és akarata ellenére lesznek olyan nyolcadikos diákok, akik nem tudnak felkészülni, illetve akiket nem tudnak megfelelően felkészíteni a képességfelmérő vizsgára.