Év végére használható lesz a csíkszeredai kórháznál épülő helikopter-leszállóhely

Az utolsó simításokat végzik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznál készülő helikopter-leszállóhely kialakítása során. Év végére ez már használatba is adható, és amennyiben ez szükséges, a rohammentő-szolgálat légi járművei számára biztosítva lesz a biztonságos leszállás.

Ha minden jól megy, év végén már itt szállhatnak le a rohammentő-szolgálat helikopterei Csíkszeredában • Fotó: Veres Nándor

év végére már használhatóvá válik a leszállópálya, amelyet ellátnak a szükséges felszereltséggel, beleértve az éjszakai le- és felszálláshoz szükséges világítást is.

Májusban már le is aszfaltozták azt a kijelölt területet a kórház hátsó részén, ahol tavaly kezdték el egy helikopter-leszállóhely kialakítását. Mint kérdésünkre a beruházást finanszírozó Hargita megyei önkormányzat elnöke, Borboly Csaba tájékoztatott:

A mentőhelikoptereknek készült

A heliport csak a sürgősségi rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőhelikoptereit tudja fogadni, a Belügyminisztérium által üzemeltetett, nagyobb méretű, betegszállításra is használt helikoptereket nem – pontosítottak korábban az illetékesek.

Olyan helyszínen alakították ki, a kórház hátsó udvarán, ahol a terepviszonyok miatt egy irányból történik a leszállás és a felszállás is.

Az elmúlt évek során több más lehetőség is felmerült a kórház közvetlen közelében a leszállópálya létrehozására, de ezeket sorra elvetették. Eleinte, még az 1990-es években a kórház tetejére képzelték el, ahová az új műtőket építették, majd az intézmény területének Zsögöd felé néző részét is számba vették, a kis sportpálya helyére is volt egy elképzelés, illetve a parkoló egyik részének átalakítására.

A stadionból a katonákhoz

Csíkszeredában legbiztonságosabban a városi stadionban lehetett landolni a helikopterek számára, a múlt évezredben a rossz emlékű pártfőtitkár, később más hivatalosságok, köztük Traian Băsescu volt államelnök is érkezett oda.

A SMURD helikopterei is ott szálltak le még évekkel ezelőtt, volt eset, hogy labdarúgó-mérkőzést kellett félbeszakítani emiatt.

Később egy együttműködési megállapodás nyomán az erdőalji hegyivadász-alakulat helikopter leszállóhelyét ajánlották fel erre a célra, de a mentőhelikopterek ott sem szállhatnak le éjszaka. A katonai alakulathoz vezető leromlott, kátyús útszakaszt 2017-ban éppen azzal a céllal újították fel, hogy a súlyos állapotú betegek mentőautóval történő szállítása biztonságos legyen a leszállóhelyig.