Európa-szerte is kevés olyan koncertzongora van, amilyet az udvarhelyi zeneiskola kapott

Értékes hangszercsomagot, köztük egy limitált kiadású Bösendorfer-koncertzongorát kapott használatba a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola. Hasonló koncertzongorával nemhogy művészeti középiskolák nem rendelkeznek, Európa-szerte is csak néhány van belőle.

A szállítmány legértékesebb darabja egy limitált példányszámban készült Bösendorfer-koncertzongora • Fotó: Erdély Bálint Előd

– újságolta érdeklődésünkre Porsche Éva. A koncertzongorát csak előadásokon használják majd, a művészeti iskola dísztermében helyezték el és állították be az akadémia szakemberei. Amint arról a művészeti iskola vezetője beszámolt, a hangszer bemutatására is sor került a hétvégén: vasárnap délután Fejes Krisztina zongoraművész, a Fejes Művészeti Akadémia Egyesület névadó alapító tagja játszott először a koncertzongorán a művészeti iskola dísztermében megtartott előadáson.

A tanintézet által használatba kapott hangszerek összértéke meghaladja az 50 ezer eurót, a szállítmány részeként ugyanakkor rengeteg kottát és szakkönyvet is kapott az iskola. Porsche Éva – aki szintén tagja az egyesületnek – ugyanakkor elmondta, más erdélyi művészeti iskolák is kaptak használatba hangszereket az akadémiától az elmúlt hétvégén, köztük marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi tanintézetek is.