Eszköztelenek a pedagógusok az erőszakos diákokkal szemben

A Maros Megyei Tanfelügyelőség közleménye szerint egy, az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnáziumban tanuló nyolcadikos diák nem akart lemászni a szekrény tetejéről és visszaülni a padjába hétfőn, mert korábban többször is megbüntették a magatartása miatt. Miután a diák nem akart lejönni onnan és sértő szavakat használt, az iskola igazgatója utasította az órát tartó tanárnőt és a többi tanulót, hogy menjenek át egy másik tanterembe. Ezt követően a diák cigarettára gyújtott, és az ablakpárkányra ült a második emeleti teremben. Ekkor értesítették a rendőröket és hívták a 112-es segélyhívószámot is. Amikor a rendőrök kiérkeztek, a nyolcadikos diák a földszinten volt már, erőszakos kirohanása után megbilincselték és a rendőrautóhoz kísérték.

Nyilván a diákok közt mindig lesz hercehurca, de a pszichológus úgy véli, a tanárok sem vállalnak mindig feladatot ennek kezelésében. „Ugyanakkor az érem másik oldalát is látom, sok esetben a tanárok arra is képesek, hogy nyilvánosan, sok ember előtt megszégyenítsék a diákokat, pedig ez már nem trend. A mi időnkben ehhez voltunk szocializálódva, de most már nem etikus, pedig most is lehet olyan tanárt látni, aki visszaél a hatalmával” – részletezte a pszichológus.

Hol van az értékrendünk?

A Papiu iskolában történtekkel kapcsolatban a szakember hozzátette, itt tanár-diák kommunikációról is szó van, hiszen kérdés, hogy mit tud mondani vagy milyen stílusban tudja elmondani annak a diáknak a mondandóját, hogy ilyen szinten kifordul magából.