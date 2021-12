Esti tagozatot indítanának Erdőszentgyörgyön, mert van igény rá

Székelyföld-szerte egyre nagyobb az igény az esti tagozatok iránt, hiszen egyre több munkahelyen alapkövetelmény a tizenkét osztály vagy az érettségi. Az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont vezetősége ezért úgy döntött, szeptembertől esti tagozatot is indít.

Van igény rá, ezért esti tagozattal bővítenék az Erdőszentgyörgyi Iskolaközpont képzési lehetőségeit. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Tanfelügyelőségnek még jóvá kell hagynia a beiskolázási tervvel együtt az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpont esti tagozatának tervét, de

vannak már jelentkezők is, amely bizonyítja, hogy valóban igény van az esti tagozatra Erdőszentgyörgyön és környékén.

Sok munkahelyen követelmény a tizenkét osztály, ilyen például a nevelőszülőség is. A pár éve megváltozott törvény szerint akik nevelőszülők akarnak lenni, fel kell mutatniuk egy igazolást, hogy be vannak iratkozva egy középiskolába vagy van érettségi oklevelük; de több, szociális szférában elhelyezkedni kívánó számára is követelmény a tizenkét osztály.

Az önkormányzat is támogatja

Az iskola vezetőségének tervei szerint a kilencedik és tizenegyedik osztályok csökkentett látogatással és sűrített programmal várják az érdeklődőket jövőtől.

A kilencedik osztályba a nyolc osztályos általánossal rendelkezőket, míg a tizenegyedik osztályba a szakiskolát végzetteket várják.

György Enikő, az erdőszentgyörgyi iskola igazgatója nemrég vette át az intézmény vezetését, és tisztában van vele, hogy hiány van esti tagozatból, ezért is döntöttek az elindítás mellett.

Egyelőre a kilencedik és tizenegyedik osztályt szeretnénk beindítani, már vannak is kérések a kilencedikbe is; a tizenegyedikben már van is annyi jelentkező, hogy el tudjuk indítani az osztályt

– számolt be az igazgató. Két-három hónap múlva kapnak engedélyt a beiskolázási tervre, és akkor derül ki, hogy megkapják-e az esti tagozatra is az engedélyt – tette hozzá. A jelentkezők még december 14-ig leadhatják kéréseiket személyesen az iskola titkárságán vagy elektronikusan a grupscolarsangeorgiu@yahoo.com e-mail címre elküldve.

„A kezdeményezést az önkormányzat is támogatja, hisz tudjuk, sok helyi és környékbeli munkavállalóknak is szükséges munkájához a középiskola elvégzése, ezért úgy éreztük hatalmas segítség számukra az érettségi megszerzésének lehetővé tétele” – olvasható Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármesterének hivatalos közösségi oldalán.

Szentegyházán egyedüliként



Hargita megyében egyedüliként a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolában van lehetőség magyar tannyelvű csökkentett látogatásra esti tagozaton, máshol a tanulóknak be kell járniuk naponta a munka után. Itt tömbösítve tartják az órákat a tanárok, havonta egy hetet vagy nyolc napot kell órákra járni, és a diákok előre megkapják az órarendet, hogy ehhez tudják igazítani a munkájukat, napirendjüket. A járvány miatt is többen maradtak munkanélküliek az elmúlt két évben, és sokan kerestek más munkahelyet, a legtöbb helyen pedig kérik az iskolai tanulmányokról szóló igazolást. Évről évre egyre több a jelentkező, 2020-ban érték el a szentegyházi iskolában azt, hogy nem is tudtak mindenkit beírni, el kellett utasítaniuk jelentkezőket, mert nem fértek bele a létszámba – újságolta korábban a Székelyhonnak Tankó Csilla, a Gábor Áron Szakközépiskola igazgatója.