Esti díszkivilágítást kapnak a templomok Marosvásárhelyen

A városháza még sötétben van esténként. Tervezik kivilágítani • Fotó: Haáz Vince

A városháza honlapján már tanulmányozható az a tervezet, amelyről a jövő heti ülésükön döntenek a képviselő-testületi tagok, és amely öt középület éjszakai díszkivilágításáról szól. Makkai Gergely alpolgármester, ötletgazda kérdésünkre elmondta, nagyon sok helyen járt, ahol éjszaka fényekkel kiemelték a középületeket.

„Marosvásárhelyen is a régi városháza és a Kultúrpalota este csodálatos a fényektől, olyan részleteket is látunk rajtuk, amelyeket nappal nem veszünk észre. A templomok, de a polgármesteri hivatal épülete is szép és értékes, ezek részleteire is fel kell hívni a városlakók figyelmét.

Hangulatosabbá akarjuk tenni az esti megvilágítással a belvárost.

Ha ez megvalósul, és szép lesz, akkor szobrokat, értékes műemlék épületeket is megvilágíthatunk majd” – mondta el lapunknak az alpolgármester.

A tervek szerint a két főtéri ortodox templom mellett éjszakai megvilágítást kap a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, a Keresztelő Szent János-plébániatemplom és a Vártemplom is. A számítások szerint az öt épület éjszakai megvilágításának kiépítése több mint két és fél millió lejbe kerül. A végső döntést a helyi tanácsosok fogják meghozni júliusi soros ülésükön. Amennyiben rábólintanak a tervre, elkezdődhet a kivitelezés, amelyre a tanulmány szerint tizenkét hónapra van szükség.

Marosvásárhelyen a régi városháza és a Kultúrpalota már jó ideje díszkivilágítást kapott, így este meg éjszaka az arra haladók teljes pompájukban láthatják a neves középületeket.