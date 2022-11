Esküvőt tervező pároknak ott a helyük

Mint Ferencz Katalin és Todor Róbert szervezőktől megtudtuk, a rendezvényen az érdeklődők az esküvőhöz, lakodalomhoz köthető szolgáltatásokból kaphatnak „ízelítőt”. Több szolgáltató lesz jelen, ismertetve termékeiket, szolgáltatásaikat. Ugyanakkor nem maradhat el a menyasszonyiruha-kollekciók felvonultatása sem. Nemcsak menyasszonyi ruhákat lehet megtekinteni, hanem vőlegényruhákat, férfikosztümöket is kiállítanak majd.

Az esküvői kiállítás 12 órától 20 óráig tart, a belépés pedig díjtalan, várnak minden érdeklődőt. A déli megnyitót követően 14 órától mutatkoznak be az esküvői szolgáltatók, majd 15 órától a Generáll zenekar koncertje következik. 15 óra 45 perctől esküvői táncbemutatót tart a gyergyószentmiklósi Bride to be Dance & Events. 16 órától DJ Kazi esküvői lemezlovas zenél, 16.45-től pedig Szentes Zsombor táncoktató bemutatója következik. 17 órától szintén tánc lesz a főszerepben, a Tóth Larisa táncstúdió hiphopcsoportjának produkcióját lehet megtekinteni Zaiba Anikó vezetésével. A ruhaszalon bemutatója 17.15-től kezdődik.