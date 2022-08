Esélyt adnak az újszülöttek szakszerűbb ellátására Marosvásárhelyen

Romániában minden hét órában meghalt egy újszülött a nem megfelelően felszerelt kórházi osztályok miatt – hangzott el kedden az Élet az újszülötteknek program bemutatásán Marosvásárhelyen. A program részeként most a Maros Megyei Klinikai Kórház újszülött-osztálya kapott jelentős támogatást. Az orvosi eszközök adományozása mellett szakképzéseket is biztosítanak az orvosoknak és asszisztenseknek, hogy hatékonyabban tudjanak segíteni az újszülötteken.

Az eszközök egy részét kedden adták át, meglátogatva a vásárhelyiek által csak régi szülészetnek nevezett egészségügyi intézmény kórtermeit is.

Angela Galeța, a Vodafone Románia Alapítvány igazgatója arról beszélt, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy a cégek, de a civilek is támogassák az egészségügyi intézményeket, segítve az ott dolgozók munkáját.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke arról beszélt, hogy minden évben igyekeznek több és több támogatást biztosítani a kórházaknak, de ez soha nem elég. Megköszönte a civil szervezetnek, magáncégnek, hogy ők is támogatják a marosvásárhelyi kórház Újszülött és Intenzív Terápiás Osztályát, és arra biztatta őket, hogy máskor is térjenek vissza. Azt is elmondta, hogy folyamatban van a régi szülészet felújítása és reméli, hogy amikor jövőre visszatérnek a segítők, szebb épületbe jöhetnek.