Értékmutató tárlat, amelynek lelke van

A házigazda gyülekezet konfirmandusai és kórusa verses-dalos műsort mutatott be. Végül a több száz, zömmel népviseletbe öltözött részvevő együtt vonult a templomtól a Haáz Rezső Múzeumig, ahol jelenlétükben nyitották meg az Egy az Isten – Fejezetek az erdélyi unitarizmus történetéből című kiállítást.

Az „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6, 10) mottójú nőszövetségi találkozón a napindító áhítatot Simó Sándor székelyudvarhelyi lelkész-esperes tartotta. Köszöntőjében méltatta a nőszövetségek csendben és lelkiismerettel végzett munkálkodását. Megtudtuk azt is, hogy Udvarhelyen az 1870-es évektől honosodott meg az unitarizmus. 1872-től beszolgáló lelkésze volt a leányegyháznak, és 1905-ben vált anyaegyházközséggé. Templomuk idén száztíz éves.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere kiemelte: minden évforduló egy mérföldkő is életünkben. A hittel megáldott élet nem csak lehetőség, felelősség is.

A különböző hódoltságok idején mindig együtt lélegzett Erdély és Magyarország: sorsa, nemzettudata, kultúrája azonos. Ma nem a vallás létjogosultságért, hanem megtartásáért kell tennünk.

Azok maradnak meg, akik átadják gyermekeiknek a hagyományokat, a szabályokat, az Istenhez való ragaszkodást, a nyelvet és más szellemi értékeiket.

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója a szellemi-tárgyi hagyaték közkinccsé tételéről szólt, amelyhez segítségül hívták az egyházközségeket.

Tárgyi javaik, műtárgyaik a történelem egy töredékét mutatják be, így tisztelegve az erdélyi vallásszabadság jubileumán. A kiállításon, amely a Dávid Ferenc idejétől Gellérd Imréig terjedő időszakot mutatja be, a csodálatos egyházközségi, iskolai, múzeumi és levéltári tárgyak között vannak 450 éves relikviák is.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke hiszi, hogy az eredményekért keményen meg kell dolgozni. Az ünnep felkiáltójele: a hagyaték egyben nehéz teher is –

nem a győztes csaták, hanem a jól megkötött békék vitték előre a közösséget.