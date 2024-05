Erősödőben Dálnok: kis lépésekkel, de biztosan haladnak

Ünnepélyes avatót követően birtokukba vehették az újonnan elkészült ifjúsági termet a 960 lakost számláló, felső-háromszéki Dálnok fiataljai. Marti István polgármester szerint már időszerű volt egy állandó tér biztosítása a falu gyermekeinek, teendő azonban továbbra is akad: többek között az iskolát is korszerűsítik, valamint egy orvosi rendelőt is kialakítanak, utóbbival komoly hiányosságot pótol majd a település.