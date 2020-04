Érkeznek az adományok, folyamatos a segítség a csíkszeredai kórház részére

A héten is folytatódott az adományozás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház javára. Az egészségügyi intézmény koronavírus-járványra való felkészülését eddig összesen 2 333 749 lejjel támogatták.

• Fotó: Veres Nándor

A kórház közleményben számolt be az őket támogató civil szervezetekről, cégekről és magánszemélyekről.

Mint írták, a Csíki Anyák Egyesülete elsők között kezdeményezett gyűjtést a kórház javára és ezen gyűjtés eredményeként megérkezett a kórházhoz a 600 mintára elégséges, a koronavírus-teszteléshez szükséges 3 RNS-izoláló kit, a héten pedig átvették a gyűjtésből származó, a betegek élettani funkcióit ellenőrző monitort is. Úton van további 2 betegellenőrző monitor a csíkbánkfalvi közbirtokosság jóvoltából.

További védőfelszerelést adományozott a héten a Sanitas Szakszervezet is, műanyag álarcokat és védőmaszkokat kapott a kórház tőlük. Ugyanúgy ezen a héten is hozott védőfelszerelést az Olt Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség, ezúttal FFP2-es és FFP3-as típusú maszkokat és overallokat adtak át. Háromezer darab védőmaszkot kaptak a héten az Eurofarm IMF kft-től is. A Rotary Club Csíkszeredától újabb jelentős adományra kapott ígéretet az egészségügyi intézmény, és 10 ezer lejt utalt a kórház számlájára a csíkszentmihályi közbirtokosság.

Sokan egyéb felajánlásokkal igyekeznek segíteni: a Csíki Sör a héten újabb száz üveg vitaminsört vitt, a Csíki Hotel, a Via Napoli Pizzéria pedig felajánlotta, hogy segítséget nyújt az esetlegesen elkülönítésbe kerülő alkalmazottak étkeztetésében. Volt, aki gyümölcsöt vitt a kórházi munkásoknak, a Mida kft. pedig az esetlegesen meghibásodó kórházi autók elszállítására ajánlotta fel a segítségét.

„Olyan cég is van, aki nem is jelentkezett be nálunk az adományával, utólagosan értesültünk például a Lehel Optika által meghirdetett akcióról: ingyenesen kicserélik a kórházi alkalmazottak számára a szemüvegek lencséjét vagy keretét, szükség szerint” – olvasható a közleményben.

„A helyi sajtó is támogatja a kórházat, a Székelyhon.ro ingyenesen és kérés nélkül közzétette a támogatóink listáját. A Fun Fm rádióban pedig szinkron készült egy oktatóvideóhoz, amelyet a kórházi alkalmazottak számára készítettünk és egy kisfilmhez, amelyben a nagyközönség számára szolgál praktikus tanácsokkal a kórház szakembere” – írták.