Érintetlenül díszeleg az erkölcstelen felirat a csíkszeredai plébániát körülvevő kőfalon

• Fotó: Veres Nándor

– közölte az egyházi elöljáró, aki rögtön meg is magyarázta, miért.

Feltehetően »Isten a legnagyobb mosógép« feliratot szerették volna felírni. Meglátásom szerint nem magyar nyelvű az elkövető vagy elkövetők, mert több helyen is hibás a mondat. A plébánia részéről nem történt még rendőrségi feljelentés az eset kapcsán

Az „Isten a leggjobd mosogep” feliratot kedd délelőtt is érintetlenül találtuk a plébániát körülvevő kőfal külső részén, a közeli gyógyszertárral szemben.

„Van közösségünk, vannak híveink, akik jelezték a történteket, ezt köszönöm nekik. Ellenben én mindenkit arra bátorítottam, hogy tegyenek lépéseket az ügyben. Nem gondolom, hogy mindig a plébános kell megszólaljon” – tudatta. Rámutatott, jelenleg a helyi önkormányzat lépésére is vár az ügyben, hiszen, mint mondta, az emberek is kell lássák, hogy vezetőink felelősséget vállalnak a közügyekben. Az eset kapcsán a csíkszeredai városvezetést is megkerestük, válaszukra még várunk.