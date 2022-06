Érettségi: a megszokottnál jobb eredményekre számítanak idén a székelyföldi főtanfelügyelők

A három székelyföldi megyében a végzős középiskolások, illetve az érettségire beiratkozottak száma egyaránt meghaladja összesen a hatezret, ám több száz olyan végzős van idén is, akik nem jelentkeztek a vizsgasorozatra. Ugyanakkor több száz olyan érettségiző van idén is, akik nem ebben a tanévben, hanem az előző években fejezték be középiskolai tanulmányaikat. A tanfelügyelőségek képviselői többségükben a tavalyinál jobb érettségi eredményekre számítanak idén.