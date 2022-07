Eredeti fehér színében tündököl majd a felújítás után az iskolaépület

Összesen 16 millió lejt fordíthat a székelykeresztúri önkormányzat a műemléknek számító Zeyk Domokos Iskolaközpont épületének teljes felújítására. A település egyik értékes épületéről van szó, amelyet mindenképp szeretnének visszaállítani eredeti állapotába, ennek okán például a külső színezés is megváltozik.

Fülöp-Székely Botond 2022. július 19., 15:262022. július 19., 15:26

Meglehetősen leromlott állapotban van a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont által használt, a településen ikonikusnak mondható épület – indokolta meg lapunknak Koncz Hunor János polgármester, hogy miért lényeges a felújítás. A létesítményt egyébként 1910-ben építették, ma pedig már műemléknek számít. Koncz rámutatott, összesen 16 millió lejes európai uniós támogatást nyert az önkormányzat, amelyből teljesen fel fogják újítani az épületet. Utóbbi azt jelenti, hogy

nemcsak a külső és belső falakat restaurálják, de korszerűre cserélik a villanyvezetékeket, a fűtés- és vízcsöveket, ugyanakkor az új padlózat mellett egy liftet is üzembe helyeznek. Mindemellett statikailag is megerősítik a létesítmény, továbbá új taneszközöket is fognak vásárolni.

A polgármester érdekességként elmondta, hogy a munkálatok során az épület színe is megváltozik: a jelenlegi rózsaszín helyett, a restaurálás után már fehéren fog tündökölni. „Komolyan vesszük a munkálatot, hiszen műemlék épületről van szó, ennek alapján szereztük be a szükséges engedélyeket is. A színváltoztatásra például azért van szükség, mert a korabeli dokumentumokból kiderült, hogy eredetileg fehérek voltak a külső falak" – magyarázta. Azt is megtudtuk, hogy jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás a megfelelő kivitelező megtalálására. Az elöljáró úgy tudja, hogy vannak is érdeklődők,

a megvalósításra 18 hónapja lesz a kivitelezőnek.

A munkálat tanév közben is fog zajlani, így ennek megfelelően kell majd megszervezni az oktatást. A polgármester abban bízik, hogy elegendő lesz az említett összeg a megvalósításra.

Fotó: Beliczay László

A felújítás már csak azért is fontos, mert szeretnének új szakokat is indítani az iskolában a munkaerőpiac igényeinek megfelelően – közölte az elöljáró. Emellett céljuk az is, hogy egy felsőoktatási intézménynek is helyet biztosítsanak ott.

Bízunk benne, hogy egy kellően rendbe hozott épületbe szívesebben jönnek majd tanulni a diákok