Érdemes kilátogatni a Tökfesztiválra

Vásárolni lehet házi készítésű édességeket, lekvárokat, ékszereket, kisgazdaságokban termesztett tököket és más zöldségeket, gyümölcsöket is. A Medve-tó mellet, a Petőfi színpadon gyerekelőadások és néptánc, népzenei műsorok kapnak helyet.

Ide vasárnap is érdemes elnézni, hiszen több fellépő lesz, gyerekek és felnőttek szórakoztatják majd a közönséget. De érdemes a Medve-tó körül is sétálni, mert az őszi Szováta is csodálatra méltó.

A nagyszínpad, ahol az esti koncertek vannak, a rendőrség melletti parkolóban kapott helyet. Itt hiányoznak a sör- és gasztrosátrak, így aki koncert közben falatozni szeretne, jó, ha tudja, hogy előre be kell szereznie az ennivalót. Szerencsére ezeket a hiányosságokat feledtetik a jó hangulatú koncertek.