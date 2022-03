Erdélyi vonatkozásban fejtegetik a digitalizáció lehetőségeit Marosvásárhelyen

Vajdaság és Felvidék után most Erdélyben szerveznek Magyar Digitális Napokat a Digitális Jólét program keretén belül. A március 24-25-én Marosvásárhelyen zajló konferencia egyik célja, hogy beszéljenek a különböző szektorok digitalizációjáról, mert ha az erdélyi magyar társadalom fejlődni, megújulni akar, akkor a digitalizáció elkerülhetetlen.

IT-szakemberek, vállalkozók, egyetemi oktatók és kutatók értekeznek több, az erdélyi magyar társadalmat is érintő kérdésről.

A helyi szervezők részéről Derzsi László, az IT Plus Klaszter ügyvezető igazgatója elmondta, hogy

a kétnapos konferencián szó lesz agrárdigitalizációról, adatokról és hálózatokról, robotikáról és drónokról is.

„Célközönség szempontjából igyekszünk Székelyföldet is hangsúlyosan megszólítani, ezért is lett a konferencia helyszíne Marosvásárhely, valamint azért is, mert a marosvásárhelyi Sapientián számos diák és oktató érdekelt a témában” – fogalmazott Derzsi László. Hozzátette, hogy a programnak három pillérét emelné ki: a csütörtök délelőtti előadások a digitális társdalomra fókuszálnak,