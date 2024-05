Erdélyi egyetem vezeti a legjobb hazai felsőoktatási intézmények ranglistáját

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2023-ban is az első helyen szerepel a romániai egyetemek rangsorában – derül ki a tanügyminisztérium által közzétett romániai felsőoktatási intézmények metarangsorából. A marosvásárhelyi orvosi egyetem a 17. helyet, a Sapientia – EMTE pedig a 27. helyezést foglalja el a rangsorban.

A metarangsor, amely a kiválósági eredményeket, kutatásokat, oktatást és közösségi szerepvállalást veszi figyelembe a hazai 89 intézményből harmincat jegyez. Ez a romániai egyetemek értékelésére és rangsorolására szolgáló rendszer a világszerte elismert nemzetközi egyetemi rangsorok elemzésén alapul. A harmincas listán 13 erdélyi egyetem szerepel.

Évről évre egyre jobban kell teljesíteni

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem több mint nyolc éve ranglistavezető Romániában, ez az intézmény egyben az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye is az évente több mint 45 ezer diákjával.

Szász Levente, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatáért felelős rektorhelyettes a Székelyhonnak elmondta, ezek a rangsorolások komplex módon próbálják felmérni azt, hogy milyen minőségű oktatást, kutatást és társadalmi munkát végez az egyetem. Ezekre vannak komplex mérőszámok, amelyekben évről évre egyre jobban kell teljesíteni, hogy az egyetem meg tudja őrizni ezt a helyet.

„Azon kívül, hogy mindhárom pillér – oktatás, kutatás, társadalmi felelősségvállalás – minőségét meg kell tartani, az is nagyon fontos, hogy az egyetemnek nagyon nyitott nemzetközi megközelítése van. Sok partneregyetem van, sok rangos egyetemi szövetségben benne vagyunk, ahol nemzetközi együttműködési lehetőségeket tudunk kialakítani, amelyek tükröződnek a rangsorolásban is, de azt is mutatják, hogy