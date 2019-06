Érdekes előadásokkal és nyitott kapukkal tartanak kórháznapokat Csíkszeredában

• Fotó: Pinti Attila

Harmadik alkalommal szervez kórháznapokat július 5–7. között a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, partnerségben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, Hargita Megye Tanácsával és a Hargita Megyei Orvosi Kollégiummal. A háromnapos tudományos konferencián

négy ország egyetemi központjaiban dolgozó professzorok és orvosok mutatják be az orvoslás újdonságait,

illetve térségbeli orvosok ismertetik munkájuk tudományos eredményeit. Az esemény részletes programját pénteken sajtótájékoztatón ismertette Konrád Judit kórházmenedzser, Adrian Dobrică mellkassebész és Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese.

Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, idén is a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán és a megyei tanács épületének márványtermében tartják majd a programokat.

„A kórháznapok a találkozások, beszélgetések, konstruktív párbeszédek színtere, ez pedig hozzájárul a kapcsolatrendszer kiépítéséhez, amely remélhetőleg a mindennapi munkában is fog gyümölcsöződni. Reméljük, hogy a rendezvényre a térség háziorvosai is ellátogatnak, illetve számítunk a rezidensek jelenlétére is. Várjuk emellett a fiatalokat is, akiknek a rohammentő-szolgálat tart bemutatót,

a nagyközönség számára pedig megnyitjuk a kórház több osztályát is,

hogy megismerhessék a tevékenységünket, illetve azokat a fejlesztéseket, amelyeket az ők és a személyzet érdekében végeztünk” – emelte ki a menedzser.