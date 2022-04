Épülhet a sportcsarnok Szentegyházán

Aláírták a kivitelezési szerződést a sportcsarnok felépítésére Szentegyházán. A létesítményt – amelyet elsősorban oktatási célokra használják majd, de a közösség többi tagjának is elérhető lesz – várhatóan egy év múlva adják át.

Az erdélyi sportinfrastruktúra is gyarapodik az új szentegyházi sportcsarnokkal – idézi az RMDSZ sajtóirodája Cseke Attila fejlesztési minisztert. A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium finanszírozásával, 11 millió lejből épülő csarnokot elsősorban oktatási célokra fogják használni, de a vakációs időszakokban a közösség többi tagja is használatba veheti, emellett lehetőség nyílik kézilabda, kosárlabda, tenisz vagy röplabda mérkőzések megrendezésére is a létesítményben. A lelátó 180 férőhellyel fog rendelkezni.

„Minden építmény a helyi közösségeket gazdagítja. Sportcsarnokokat azért építünk, hogy a fiatalok, akik sportolni akarnak, helyben megtehessék azt” – jegyezte meg Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes.