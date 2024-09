Épül a sugásfürdői természetismereti látogatópavilon

Újabb vonzáspontja lesz Sugásfürdőnek az a természetismereti látogatóközpont, amelyet a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület a helyi állat- és növényvilágot szemléltető különleges installációkkal rendez be. Várhatóan hamarosan el is készül az egykori szabadtéri medence helyére kerülő épület, amely tulajdonképpen ugyanaz, mint amelyikben 2021-ben a magyarországi vadászati világkiállításon mutatta be saját gyűjteményét a vadászmúzeum.