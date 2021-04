Építkezik és felújít Háromszéken az Országos Befektetési Ügynökség

A tüdőkórház látványterve

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter aláírta a rendeletet, miszerint 28,5 millió lejjel finanszírozzák az új sepsiszentgyörgyi tüdőkórház megépítését.

A kivitelezési tervet átadják a befektetési ügynökségnek, amely megvalósítja a projektet. A megyei önkormányzat két évvel ezelőtt kezdeményezte egy olyan kórház építését, ahol a járóbeteg-gondozás és a bent fekvő kórházi ellátás egy helyen, korszerűen megvalósulhat, hiszen jelenleg ez Sepsiszentgyörgy két különböző pontján zajlik.

A tervek szerint a kétemeletes épületben 34 beutalt beteget tudnak ellátni egy időben, lesz járóbeteg-rendelő, röntgenközpont és laboratórium. A Kovászna megyei önkormányzat önrésze 1,1 millió lej.

Tamás Sándor hozzátette: a csütörtöki tanácsülésen döntöttek arról, hogy a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár épületét ideiglenesen átadják az Országos Befektetési Ügynökségnek, amely befejezi a felújítását. A munkálatokat tíz évvel ezelőtt a művelődési minisztérium kezdte el, a kivitelező 85 százalékban végezte el a rábízott feladatot, majd felbontották a szerződést. Most abban bíznak, hogy szintén állami támogatással sikerül befejezni. Egy másik határozattal az előzetes egyeztetések alapján átadták az oltszemi Mikó-kastélyt és a mellette levő medencét is a CNI-nek, a napokban ezt megteszi a társtulajdonos bodoki önkormányzat is, a 10–12 millió eurós beruházást, az ingatlanok felújítását szintén állami költségvetésből végzik el.

Az oltszemi Mikó-kastélyt hét évvel ezelőtt vásárolta meg Bodok önkormányzata és Kovászna Megye Tanácsa. Terveik szerint székely lovas múzeumot, konferenciatermet és a vendégeknek szálláshelyet hoznak ott létre – azaz visszacsatolják a turisztikai körforgásba. A jelenlegi kastélyt 1827-ben gróf Mikó Miklós megbízásából építették, az első világháború után egy brassói szász kereskedő, Emil Schmutzler vásárolta meg, akinek Németországban élő leszármazottai visszakapták, tőlük vásárolta meg a két önkormányzat. Tamás Sándor elmondta, arra törekednek, hogy minél több közberuházást valósítsanak meg állami támogatással, a CNI-vel való együttműködésre jó példák a Sepsi Aréna és a kézdivásárhelyi műjégpálya, de több kisebb beruházás is megvalósult. Emlékeztetett, hogy a 8 millió euró alatti befektetésre miniszteri rendelet, ez felett kormányhatározat szükséges, abban bíznak, hogy a háromszéki fejlesztések minél korábban zöld utat kapnak.