Enyhén emelkedik a fertőzöttségi mutató Háromszéken

A megyében a 14 napra számolt fertőzöttségi mutató 2,96 ezrelék, enyhén emelkedett az egy nappal korábbi 2,93 ezrelékhez képest. Sepsiszentgyörgyön szintén növekedett az incidencia, csütörtökön 5,64 ezrelékre. Kommandó az egyetlen háromszéki település, ahol a mutató 7,5 ezrelék felett van.

Sepsiszentgyörgyön, Kőröspatakon, Illyefalván, Uzonban, Árkoson, Kézdialmáson 4 és 7,5 ezrelék között van az incidencia. Kovásznán, Vargyason, Maksán, Rétyen, Nagyboronyón az érték 3 felett van, de nem haladja meg a 4 ezreléket. Kilenc településen, ezek között van Kézdivásárhely, Barót és Bodzaforduló is, az incidencia 1,5 és 3 ezrelék közötti. Tehát mind az öt Kovászna megyei városban 1,5 ezrelék felett van a mutató. Mindössze három település fertőzöttmentes, ezekben a csütörtökön készült nyilvántartásban nem szerepel egyetlen koronavírus-fertőzés sem. Az ellenőrzések során 56 bírságot róttak ki összesen 14 000 lej értékben a járványügyi korlátozások be nem tartása miatt. Háromszéken eddig 32 346 személyt oltottak be koronavírus ellen.