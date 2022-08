Ennyiszer volt szükség a hegyimentők segítségére Hargita megyében a nyári turistaszezonban

A nyári turistaidény kezdete óta a Hargita megyei hegyimentők több mint 150 esetben avatkoztak be, hogy segítsenek a hegyi túraösvényeken bajba jutott turistákon.

Példaként említette azokat a turistákat, akik autóval érkeznek a Vargyas-szoros bejáratához, és azt hiszik, hogy papucsban, vagy más, nem megfelelő lábbeliben is végigmehetnek az ösvényen; emiatt különböző baleseteket szenvednek.

Az elmúlt hétvégén két komoly mentési akciójuk is volt a Hargita megyei hegyimentőknek.

Beszámolója szerint olyanok is vannak, akik a megye Via Ferrata ösvényeit próbálják meg bejárni, de azok túl nehéznek bizonyulnak erőnléti állapotukhoz képest, így nem tudnak tovább menni, és a hegyimentők segítségét kérik.

Emellett több eltévedt személyt is meg kellett keresniük a hegyimentőknek.

Fekete szerint augusztusban is sokszor lesz rájuk szükség, és azt tanácsolja a hegyre induló turistáknak, hogy megfelelően szerelkezzenek fel, és vigyázzanak egymásra. Hargita megyében is előfordult ugyanis, hogy egy férfi kimerültség miatt nem tudta folytatni az útját, és a csoport, amellyel együtt volt, hátrahagyta őt, abban a hiszemben, hogy egyedül is hazatér. A férfi végül a hegyimentők segítségére szorult, ők vitték le a hegyről.