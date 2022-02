Ennyi gyerek kapott eddig oltást Hargita és Maros megyében

Nincs tumultus a gyerekeknek fenntartott oltóközpontokban • Fotó: MTI/Kovács Attila

Romániában is elkezdődött múlt szerdán az 5-11 éves gyerekek koronavírus elleni oltása a Pfizer/ BioNTech által kifejlesztett Comirnaty nevű vakcinával, amelyből 10 mikrogramm oltóanyagot kap dózisonként egy 11 év alatti.

Eddig 114 ezer adag gyermekvakcinát kapott Románia a Pfizertől, amelyből hétfőig mindössze 3829 adagot használtak fel.

Január 31-e és február elseje között a Pfizer BioNTech gyógyszergyártó vállalat újabb 216 ezer adag gyermekvakcinát (az 5-11 éves korosztály számára) és 871 650 adag 12 év fölöttieknek szánt vakcinát szállított Romániának – olvasható az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) hivatalos honlapján.

Maros megyében összesen 122 gyereket oltottak be hétfőig a Pfizer/ BioNTech gyerekvakcinával. Legtöbbet, azaz 102 gyereket Marosvásárhelyen a két oltóközpontban oltottak be, négy gyereket Segesváron, és nyolc-nyolc 12 év alattit Dicsőszentmártonban és Szászrégenben oltottak be – közölte megkeresésünkre a Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóság aligazgatója, Ferencz Loránd. Hozzátette, 49 adag veszteség volt eddig a gyerekvakcinából.

A szülők vagy a kiskorú törvényes képviselőjének beleegyezése és az orvosi kérdőív kitöltése kötelező, a formanyomtatványok az országos oltási platformon is elérhetők, de az oltóközpontokban is. A gyereket minden esetben el kell kísérnie egy felnőttnek az oltóközpontba, és amennyiben a szülő nem tud vele menni, közjegyző előtti felhatalmazást kell adnia egy másik felnőttnek, aki elkíséri a gyereket az oltásra – tudtuk meg Ferencz Lorándtól a folyamatot, amennyiben a szülő nem tudja oltásra vinni gyerekét.

Ajánlott, de nem feltétel

Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, Hargita megyében 58 kisgyereket, azaz 5-11 évest oltottak be hétfőig a kampány kezdete óta.

Tíz adag van egy oltóanyagcsomagban, ezért jó, ha van egy előzetes egyeztetés az oltóközponttal, hogy ha lehet, ne kelljen kidobni kilenc adagot egy adagért – de ez nem feltétel, csak ajánlott előtte egyeztetni, és minden felmerülő kérdést előre tisztázni

Másnapig stabil az oltóanyag, tehát meg kell próbálni összegyűjteni a gyerekeket, de

nem utasíthatnak vissza egy gyereket sem az oltóközpontoknál, nem szabad senki előtt megtagadni az oltást.

Azaz ha már ott van a gyerek, kibontják az oltóanyagot számára, akkor is, ha csak neki kell aznap beadniuk” – hangsúlyozta lapunknak Tar Gyöngyi.