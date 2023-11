Ennél pontosabb nem is lehetne: Háromszéken 2183 medve él

Máig 335 kártérítési igényt jeleztek a hivatalnak, de ez a szám minden bizonnyal még nőni fog, vélekedett Gheorghe Neagu, előrejelezve, hogy meg fog dőlni a 2021-es év rekordja, amikor is 337 kártérítési igényt nyújtottak be.

A környezetvédelmi hivatal 2014 óta tartja számon a vadkárokat, a dolgok mai állása szerint a 2021-es év azért lehetett csúcstartó, mert akkor is kevés volt a bükkmakk és makk az erdőkben, ez idén is így van.

Továbbá 100 hektár kukoricát, 11,7 hektár napraforgót, 0,5 hektár búzát is tönkretettek, egyes esetekben (főleg a kukoricásokban) 80-90 százalékos a kár mértéke.

Észlelhető, hogy bár a medvék jobban szeretik a dombvidéket, gyakoribbak Erdővidéken, Csernáton, Torja, Ozsdola, Bárkány és Bodzaforduló környékén, jelentettek már vadkárt a síkvidéki vadászterületekről, Szépmezőről, Illyefalváról is.

Az igazgató arra is kitért, hogy az állam a medvékkel ütközött és általában jelentősen károsodott autók tulajdonosainak rendszerint nem fizet kártérítést:

Gyakorlatilag a Kovászna, Hargita és Maros megyei tételekből majdnem összejönnek az országos statisztikákban megadott számok, és még nem is számoltuk az ország más megyéit, ahol szinte naponta küldenek ki a hatóságok medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzeneteket – fejtegette Neagu.

2023-ban a 723-as rendelet alapján a 7 kilövésre engedélyezett háromszéki medvéből 6-ot lőttek ki, majd augusztusban érvénybe lépett egy új jogszabály, amely alapján a 34 Kovászna megyei vadászterületen a prevenciós kvóta keretében 16 medve kilövését hagyták jóvá, ez viszont csak 7 esetben következett be.

„Ennek az is oka lehet, hogy a vadászok már nem igazán érdekeltek, mert nem értékesíthetik a trófeát, legjobb esetben is pár kilónyi medvehússal maradhatnak. De ha véletlenül trichinellózisos a medve, akkor még a tetem megsemmisítéséért (elégetéséért) is fizetniük kell kilónként 6 lejt” – zárta a medvével kapcsolatos statisztikák ismertetését a környezetvédelmi hivatal igazgatója.