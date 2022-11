Engedélyezik az oltakozást a patikákban

A programba azok a gyógyszertárak jelentkezhetnek, amelyek rendelkeznek egy olyan helyiséggel, ahol az oltások beadását el lehet végezni, illetve a vakcinák tárolására alkalmas hűtővel, továbbá a feltételek részét képezi az is, hogy az oltás beadását végző gyógyszerésznek rendelkeznie kell ilyen jellegű, legalább öt napos időtartamú posztgraduális képzéssel. A patikának ugyanakkor be kell tartania a hűtési lánc folytonosságára vonatkozó előírásokat, és rendelkeznie kell megkötött szerződéssel a veszélyes hulladékok elszállítására.

Azt biztosan tudja, hogy lesznek képzések, amelyben a résztvevők elsajátíthatják az oltás beadáshoz szükséges tudnivalókat, és ha lesz érdeklődés a program iránt, akkor az érintett gyógyszertárak ezekre a posztgraduális kurzusokra kell elküldjék a patikusokat – mondta megkeresésünkre Melles Melinda, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. Ilyen képzettséggel nem rendelkeznek a gyógyszerészek, az egyetemen nem ezt tanítják, ő ugyan megszerezte ezt a képesítést is, de ez egyáltalán nem általános. A patikákban történő oltásbeadásról nagyon eltérőek a vélemények a szakmán belül is, ő a maga részéről nem szeretné a nővérek munkáját végezni – mondta a megyei gyógyszerészkamara elnöke, aki szerint a program iránt leginkább a gyógyszertárláncok részéről lehet majd érdeklődés.

A patikákban ugyanakkor az országos elektronikus oltásnyilvántartásba is időben be kell vezessék a szükséges információkat. Az oltóanyag gyógyszertári eladási ára nem haladhatja meg az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott legmagasabb kiskereskedelmi árat, a vakcina beadását pedig végezhetik térítésmentesen, vagy díjat is felszámolhatnak a szolgáltatásért, de az nem haladhatja meg az országos egészségügyi programokban jóváhagyott szolgáltatási díjat.

– mondta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője. Igaz – fűzte hozzá –, hogy vannak közösségek a megyében, akik háziorvos nélkül maradtak – ilyen például Kászon, de asszisztens és közösségi asszisztens ott is van, illetve kijáró háziorvos is –, de valószínű, hogy az elzártabb településeken is messzebb van a legközelebbi gyógyszertár, mint a háziorvosi rendelő, így ezekben a helységekben is az állandó háziorvosi ellátás kérdését kellene előbb rendezni.