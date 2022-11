Enel-kivonulás Romániából: nem bezárja, hanem eladja cégeit

úgy, ahogy két évvel ezelőtt a CEZ kivonulása sem befolyásolta semmilyen formában a klienseket. A CEZ is eladta az összes érdekeltségét Romániában, amit a MIRA Csoport vásárolt meg, de még csak nevet sem változtattak, tehát ugyanazok maradtak a cégnevek is” – mondta az Enel által tervezett kivonulás következményeire vonatkozó kérdésünkre Nagy-Bege Zoltán. Hozzátette, még nem lehet tudni, hogy az Enel milyen érdekeltségeit tervezi eladni – hiszen termelést is végez, elosztóhálózatot is működtet és szolgáltat is –, lehet, hogy mindent, de