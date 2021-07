Enduro-bajnok szovátai tanuló lett Maros megye legjobb magyar érettségizője

A motorozás és a tanulás egymást kiegészítve tartották őt egyensúlyban a felkészülésben • Fotó: Haáz Vince

Az idei érettségin szerzett jegyek alapján Siklódi Zalán a Maros megyei magyar tanulók legjobbja 9,86-os érettségi átlaggal. Az összesített listán tizedik helyen áll még három azonos átlaggal rendelkező román tagozatos diákkal. Azt mondta, a magyar nyelv és irodalom vizsgától félt a legjobban, mert abból kevesebbet tanult, mégis megszerezte a legnagyobb jegyet, hiszen szeret olvasni, bár nem szépirodalmat, hanem inkább személyiségfejlesztő és pénzügyekkel kapcsolatos könyveket olvas most szívesen. Román nyelv és irodalomból 9,60-at kapott, matematikából 9,85-öt, magyar irodalomból és fizikából is megszerezte a tízest. Még nem dőlt teljesen hátra, mert hétfőn matematikából felvételizik a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem informatika szakára, és azt nehezebbnek találja, mint az érettségit. A Domokos Kázmér Szakközépiskola tanulója azt is bevallotta, azt szereti a szovátai iskolában, hogy a nem érettségi tantárgyakat lazábban vették tanárai, és ezért tudtak készülni az érettségire, nem voltak megterhelve, de egy alapműveltséget kaptak azért minden területen.

Zalán nem csak jó tanuló, de igazi sportember is, akinek a Hard Enduro-motorverseny több hobbinál, sportszerűen is űzi – legalábbis tavalyig, mert idén több időt töltött az érettségi tételekkel, mint a járgányával. Végig tudta, hogy jól fog sikerülni a záróvizsga, de nem számított ennyire magas jegyekre, úgy érzi kitűnő eredményének az az egyik titka, hogy sokat imádkozott. Természetesen emellett következetesen tanult is, és tanárai kitartó felkészítésének is sokat köszönhet.

A román tanárnőnk, aki nagyon szereti a szakmáját, már kilencediktől rendesen leadta a tananyagot, és csak a kisebb műveket kellett nekünk elolvasnunk, a hosszabbakat nem követelte, azokat átbeszéltük közösen, hogy megértsük

– mondta el a román érettségiről, amelyet egyáltalán nem tartott nehéznek, annak ellenére, hogy Szovátán nem sokat használja az ország nyelvét, hiszen kevés román él ott. Idén még meg sem szólalt románul a városban, csak az iskolában – vallotta be mosolyogva.