EMSZ: a költségvetés késlekedésén is látszik, hogy Gyergyószentmiklós rosszul van menedzselve

A gyergyószentmiklósi költségvetés elkészítésének többhetes késlekedésén is látszik az az inkompetencia, ahogyan a város az elmúlt négy évben vezetve volt – hangzott el az EMSZ helyi szervezetének csütörtöki sajtótájékoztatóján. A párt szerény kéréseket nyújtott be, de sürgős problémákat orvosolnának velük – ha bekerülnek a tervezetbe.

Málnási Huba frakcióvezető a Székelyhonon megjelent cikkünkre utalva rámutatott, már a Hargita megyei kincstár vezetője szerint is lélegeztetőgépen van a város amiatt, hogy

Hargita megyéből már csak Gyergyószentmiklósnak nincs elfogadott költségvetése. A város polgármestere azonban még be sem terjesztette a büdzsé tervezetét. Február 12. óta az önkormányzat több számláját zárolta az állami kincstár.

A Kavicsbánya utcában felépült, de át nem adott szociális tömbházban keletkezett károk kijavítására is forrásokat szánnak. Ide még nem költözhetett be senki, de

A Kárpátok utcai roma iskolába kamerarendszert telepítenének, hogy ezzel hozzájáruljanak az ott előforduló rendszeres rongálások megfékezéséhez. Ennek költsége kevesebb lenne, mint amennyi kár keletkezik ott egy év alatt. A városi térfigyelőkamera-rendszert is bővítenék a közbiztonság növelése érdekében, amire az utóbbi három évben nem költött a város.

már olyan állapotba került, hogy jelenleg nem is lehetne beköltözni.

Ugyanakkor támogatási keretet különítenének el a civil szervezetek, kulturális egyesületek részére, amelyek legutóbb még a korábbi városvezetés idején kaptak ilyen támogatást. Pénzt szánnának a sportegyesületeknek is, amelyek tavaly szintén nem kaptak támogatást –több egyesület sikeresen pályázott, de mégsem kapták meg az odaítélt összegeket. Az EMSZ kéri még, hogy

fordítsanak pénzt a járhatatlanná vált utcák javítására, illetve a piac környékének rendbetételére is.

megdőlt az a legenda, hogy ha az RMDSZ kerül hatalomra egy városban, akkor több pénz folyik be a költségvetésbe.

Ez abból is látható, hogy az idei költségvetés-tervezet 30 százalékkal kisebb, mint a tavalyi. Ennek oka pedig az, hogy nincsenek előkészítve új projektek, új beruházások. Az RMDSZ-es belső konfliktusok, akár megyei szinten is, Gyergyószentmiklós kárára vannak, és nem is kicsit – szögezte le.

Ugyanakkor az EMSZ kéri a képviselő-testületben jelen lévő többi párt képviselőit, hogy