Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat. Emellett továbbra is lehet Oscarra jelölt alkotásokat nézni, de a Semmelweis is töretlen népszerűségnek örül a székelyföldi mozikban. Ajánló.

Csíki Mozi (Csíkszereda)

Szombaton, 11 órától a Wish című animációs alkotást lehet megnézni 11 órától, magyar szinkronnal, 17 órától pedig a Jason Statham főszereplésével készült A méhészt vetítik. 20 órától a legjobb idegennyelvű film kategóriában Oscarra jelölt, új Wim Wenders-film, a Tökéletes napok lesz műsoron, román felirattal.

Hirdetés

Vasárnap 11 órától ismét meg lehet nézni a Koltai Lajos által rendezett Semmelweist, 16 órától az Emma és a fekete jaguár családi filmet, míg 19 órától a kritikusok szerint meglehetősen rosszul sikerült Madame Web szuperhősfilmet lehet megnézni, ami a Sony Pókember nélküli Pókember-univerzumban játszódik.

Jegyeket ide kattintva lehet vásárolni.

Cinema Călimani (Maroshévíz)

A maroshévízi Călimani moziban is meg lehet nézni szombat délben az Emma és a fekete jaguárt, 12 óra 15 perctől, 14 óra 15 perctől pedig a Compotul Bonelor című román vígjátékot vetítik. Aki megnézné a Bob Marley életéről szóló biopicet, az a Bob Marley: One Love-t 16 óra 15 perctől kaphatja el a maroshévízi moziban, míg 18 óra 15 perctől az öt Oscarra jelölt Érdekvédelmi területet vetítik. Vasárnap a Bob Marley az Emma és a fekete jaguár, valamint az érdekvédelmi terület újabb vetítései mellett az Emma Stone főszereplésével készült Szegény párákat is meg lehet nézni 16 óra 30 perctől. A teljes program ide vagy ide kattintva érhető el.

Cineplexx (Marosvásárhely)

A marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpontban működő Cineplexx moziban is változatos lesz a hétvégi filmkínálat. Többek között magyar szinkronnal is vetítik az Argylle: A szuperkémet, a Madame Web-et. Összesen nyolc vetítésen lehet megnézni szombat vasárnap folyamán a Semmelweist, de a Szegény párák, A méhész, valamint az Emma és a fekete jaguár is a hétvégi filmkínálat részét képezi. A teljes moziműsor és az online helyfoglalás ide kattintva érhető el.

Sepsiszentgyörgyi Művész Mozi

A sepsiszentgyörgyi Cityplex Művész Moziban szombaton kétszer vetítik a Semmelweist (15 óra 30 perctől és 18 órától), 16 órától pedig az Emma és a fekete jaguár lesz műsoron. 17 óra 45 perctől magyar felirattal lehet megnézni a Szegény párákat, 20 óra 15 perctől az Argylle: A szuperkémet vetítik, román felirattal, míg a másik teremben a Madame Web-et lehet megnézni magyar szinkronnal 20 óra 30 perctől.