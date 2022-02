Emlékévet szentelnek a könyvtáralapító Teleki Sámuelnek

Augusztusban lesz kétszáz éve, hogy elhunyt a könyvtáralapító gróf Teleki Sámuel. A kerek évforduló apropóján Teleki Sámuel-emlékévet hirdet a marosvásárhelyi Teleki Téka. Ez azt jelenti, ebben az évben a könyvtár minden tevékenysége a könyvtáralapító köré szerveződik majd, ugyanakkor egy nagyszabású kiállítást és egy nemzetközi konferenciát is szerveznek.

A könyvtáralapító egész alakos képe a Teleki–Bolyai Könyvtár nagytermében • Fotó: Haáz Vince

A Teleki–Bolyai Könyvtár, vagy közismert nevén Teleki Téka Marosvásárhely egyik legjelentősebb kulturális öröksége.

A könyvtárat 1802-ben létesítette gróf Teleki Sámuel, Erdély kancellárja, aki nemcsak gazdag, hanem rendkívül művelt ember volt, több európai egyetemen tanult.

Vagyona nagy részét a több mint 40 ezer kötet megvásárlására fordította, amellyel létrehozta az egyik első magyar közkönyvtárat, amely ma a nevét viseli. A könyvtár több ősnyomtatványt, sok régi könyvet, kéziratot és könyvritkaságot őriz.

A digitalizációtól a múzeumpedagógiáig

Teleki Sámuel 1822. augusztus 7-én, halt meg, vagyis éppen idén lesz a halálának a 200. évfordulója, ezért hirdetett emlékévet a Teleki Téka.

Ez azt jelenti, hogy szinte minden tevékenységünket, a múzeumi, a tudományos, a közösségi tevékenységeinket mind igyekszünk Teleki Sámuel köré építeni. Már el is kezdtük a magyar kultúra napjára szervezett eseményeinkkel

– mondta a részletekről a Teleki Téka főkönyvtárosa, Lázok Klára. Januárban ugyanis egy hétig Janus Pannonius minikiállítást lehetett megtekinteni a Tékában. Lázok Klára rámutatott: Teleki Sámuelről kevesen tudják, hogy amellett, hogy politikus és könyvtáralapító volt, filológusi tevékenységet is folytatott.

Ő volt az első Janus Pannonius kritikai kiadás szerkesztője, 1784-ben adta ki két kötetben ezt a művet.

Ennek köszönhetően a Teleki Tékában megtalálható az első Janus Pannonius kiadásoknak szinte a hiánytalan gyűjteménye, illetve több száz oldalnyi jegyzet és levelezés. Ezekből a gyönyörű, díszes kötetekből, illetve kéziratokból állítottunk ki párat” – magyarázza a Téka vezetője.

Az év során amúgy a könyvtár megszokott rendezvényeibe is „belecsempészik” Teleki Sámuelt, így aki a Múzeumok éjszakáján vagy a Vásárhelyi Forgatagon keresi a Téka-tevékenységeket, az biztosan találkozik a könyvtáralapító nevével, hozzá kapcsolódó részletekkel ismerkedhet meg. Ugyanakkor a digitalizációs tevékenységbe is bekapcsolják,

több, Telekihez kötődő anyagot digitalizálnak majd a Tékában fellelhető ritkaságok mellett.

Teleki Sámuel személyisége a fókuszban

Az emlékév megkoronázása ugyanakkor két, szeptemberben sorra kerülő esemény, egy Teleki Sámuelről szóló kiállítás, valamint egy nemzetközi konferencia. „A kiállítást László Kimpián Annamária állítja össze, Teleki Sámuel színes személyiségének aspektusait ismerhetjük meg majd a tárlatból.

Ami viszont még kiemelkedőbb, az a nemzetközi tudományos ülésszakunk, amelyre már 24 visszaigazolt előadónk van. Magyarországról, Ausztriából és Erdélyből lesznek régi könyves kutatók és történészek

–fogalmazott Lázok Klára. A főkönyvtáros rámutatott, hogy szakmai szempontból azért nagyon fontos ez a konferencia, mert egyetlen ilyen típusú a térségünkben, még 2002-ben, illetve 2016-ban szervezett régi könyves konferenciát a Téka.

Ugyanakkor a szakma és a vásárhelyiek számára azért is jelentős az ülésszak, mivel gyakorlatilag ez lesz a színtere a Teleki Sámuelre és a Teleki Tékára vonatkozó legújabb kutatások bemutatójának. „Érdekes lehet azért is, mert gyakorlatilag megismerhetik majd, hogy a Téka könyvtárosai az olvasótermi és múzeumi szolgáltatások mellett milyen kutatásokkal foglalkoznak, illetve azt is, hogy szerte a Kárpát-medencében milyen kutatások és kutatási projektek folytak könyvtárunkat és Teleki Sámuelt illetőleg az elmúlt tíz évben” – összegzett a főkönyvtáros.