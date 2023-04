Nem rossz ötlet: emeletes parkolóház üres kazánházból

A központosított távfűtés felszámolása után több kazánház maradt a marosvásárhelyi önkormányzat tulajdonában. Ezek egy részét eladták, egy részét pedig lefoglalta az adósságok fejében a végrehajtó, de még így is van néhány lakótelepi épület, amely kihasználatlanul áll. Ilyen a kövesdombi Páring utcában lévő kazánház is, amely látszatra még jó állapotban van, de mivel évek óta üres, az idő vasfoga már látszik rajta.

Az elképzelés szerint a kazánház átalakításával egy háromemeletes parkolóházat hoznának létre, ahol akár százötven személygépkocsi is elférne, de lenne hely a kerékpároknak, motorkerékpároknak és rollereknek is. Külön helyet biztosítanának a fogyatékkal élők járműveinek. Az épületben lenne ugyanakkor elektromos autók számára töltőállomás és lift is.

Tervek négy helyszínen



Marosvásárhelyen jelenleg három helyszínen indították el a parkolóházterveket: a volt Park szálloda mögötti beruházásnak már kész van a terve, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik; a Nemzeti Színház mögötti parkolóba tervezett létesítmény megvalósítása is elindult már, míg a Tudor lakótelepen, a Hátszeg utcában is lesz egy parkolóház, amelynek tervén szintén dolgoznak az illetékesek. Szó volt arról, hogy a nagykórház közelében, az egészségügyi szakközépiskola mellé is építenek egy parkolóházat, a városháza illetékesei szerint ezt a tervet is útjára indították már.